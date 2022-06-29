Для себе та на експорт: скільки рослинної олії виробить Україна 2022 року

Війна підірвала основні експортні галузі України. Соняшникова олія не стала винятком. Фокус з'ясував, наскільки у 2022 році просядуть її постачання за кордон.

До вторгнення Росії обсяги виробництва соняшникової олії в Україні значно перевищували потреби внутрішнього споживання, про що Фокус пише у своєму огляді "Як по маслу. Наскільки зміниться обсяг урожаю соняшника та ціни на олію у 2022 році".

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"В останні роки в Україні вироблялося близько 6 млн тонн соняшникової олії, левова частка якої експортувалася. Основні постачання вітчизняної продукції вироблялися морським транспортом. Загалом із українських портів щомісяця експортувалося 5-6 млн тонн агропродовольчої продукції", — каже Микола Пугачов, заступник директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН.

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Як по маслу. Наскільки зміниться обсяг врожаю соняшнику та ціни на олію у 2022 році

У 2021 році з усього обсягу виробленої в Україні соняшникової олії 5,1 млн тонн (близько 85%) відправили на експорт. Із такими показниками Україна зі значним випередженням займала позицію світового лідера щодо експорту цього продукту. На другому місці була Росія, яка у 2021 році експортувала 2,4 млн тонн соняшникової олії.

Микола Пугачов нагадує, що з початку російського вторгнення порти України в Чорному й Азовському морях були заблоковані, а комерційні судна атаковані. Відповідно, постачання продовольства водним транспортом припинилося. При цьому можливостей альтернативних наземних шляхів для експорту соняшникової олії в колишніх обсягах для України явно замало. Як повідомив генеральний директор "Асоціації Укроліяпром" Степан Капшук на конференції ГС "Всеукраїнський аграрний форум" (ВАФ), у портах країни сьогодні заблокованими залишаються 500 тис. тонн олії.

Із іншого боку, через тимчасову окупацію частини території посівні площі під соняшником скоротилися на 28%, і опитані Фокусом експерти у 2022 році очікують зниження врожаю цієї олійної культури майже вдвічі. Тож у результаті експорт соняшникової олії з України у 2022 році сильно просяде.

"Скоріше за все, за результатами 2022 року Україні ледве вдасться утримати лідерство, хоча обсяги експорту, звісно, будуть скорочені", — зазначає в коментарі Фокусу Світлана Литвин, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ). Тобто, ймовірно, Україна у 2022 році зможе експортувати не більше 2,5-2,7 млн тонн соняшникової олії, тобто випередивши Росію з мінімальним відривом.

Нагадаємо, на думку ООН, знешкодження морських мін навколо ключових українських портів триватиме кілька місяців.

Раніше Фокус писав, що врожай зернових в Україні через агресію Росії у 2022 році впаде на 30-40%.

Також Фокус повідомляв, що втрати української економіки за підсумками 2022 року за різними оцінками можуть становити від 20% до 60%.