Будет масло: каким урожаем подсолнечника порадуют аграрии в 2022 году

Фокус выяснил, сколько подсолнечника удастся собрать в Украине в условиях войны с Россией и будет ли его достаточно для производства масла.

Из-за временной оккупации части территорий посевные площади под подсолнечником в Украине в 2022 году заметно сократились, о чем Фокус пишет в своем новом обзоре "Как по маслу. Насколько изменится объем урожая подсолнечника и цены на масло в 2022 году".

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"Если в Украине в 2021 году подсолнечником было засеяно 6,5 млн гектаров, то в текущем году только 72% от прошлогодних площадей – 4,6 млн гектаров. Этот показатель соответствует уровню 2010-2011 годов, так как в дальнейшем площади под подсолнечником в стране росли", — рассказал в комментарии Фокусу Николай Пугачев, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН.

В 2022 году аграрии соберут меньший урожай подсолнечника, однако дефицита внутри страны не будет.

Соответственно, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, объемы производства семян подсолнечника могут сократится в 2022 году почти вдвое — до 7,9-8,8 млн тонн против 14,9 млн тонн в 2019-2021 годах.

Эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) более оптимистичны — в 2022 году ожидают урожай подсолнечника на уровне 10-11 млн. тонн.

"Однако эти показатели предварительные, поскольку значительное влияние еще будут оказывать погодные условия и качество обработки посевов, что может привести к существенным изменениям", — комментирует Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

Важно

Как по маслу. Каким будет урожай подсолнечника и цены на подсолнечное масло в 2022 году

Впрочем, ожидаемого урожая подсолнечника с лихвой хватит для обеспечения внутренних потребностей Украины. В прошлые годы в стране из местного сырья производили около 6 млн. тонн подсолнечного масла, из которых на экспорт уходило около 85%. И хотя маслоэкстракционные заводы в Украине в условиях войны не работают на полную мощность, по оценкам опрошенных Фокусом экспертов, продукцию для потребностей внутреннего рынка в стране продолжают выпускать.

Как сообщалось, пока экспорт из Украины по морю стоит на паузе, на мировых рынках дорожает продовольствие, а некоторые страны рискуют столкнуться с нехваткой еды и голодными бунтами.

Ранее Фокус выяснил, хватит ли Украине урожая 2022 года, чтобы накормить собственных граждан и поставлять продовольствие на экспорт.

Также Фокус оценил вероятность обострения дефицита гречки в стране.