Буде олія: яким урожаєм соняшника порадують аграрії у 2022 році

Фокус з'ясував, скільки соняшника вдасться зібрати в Україні в умовах війни з Росією і чи буде його достатньо для виробництва олії.

Через тимчасову окупацію частини територій посівні площі під соняшником в Україні в 2022 році помітно скоротилися, про що Фокус пише у своєму новому огляді "Як по маслу. Наскільки зміниться обсяг врожаю соняшника та ціни на олію у 2022 році".

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"Якщо в Україні в 2021 році соняшником було засіяно 6,5 млн гектарів, то в поточному році лише 72% від торішніх площ — 4,6 млн гектарів. Цей показник відповідає рівню 2010-2011 років, оскільки надалі площі під соняшником у країні росли", — розповів у коментарі Фокусу Микола Пугачов, заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН.

У 2022 році аграрії зберуть менший урожай соняшника, проте дефіциту всередині країни не буде.

Відповідно, за прогнозами вчених Інституту аграрної економіки, обсяги виробництва насіння соняшнику можуть скоротитися у 2022 році майже вдвічі — до 7,9-8,8 млн тонн проти 14,9 млн тонн у 2019-2021 роках.

Експерти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) оптимістичніші — у 2022 році очікують урожай соняшника на рівні 10-11 млн тонн.

"Однак ці показники попередні, оскільки значний вплив ще матимуть погодні умови та якість обробки посівів, що може призвести до суттєвих змін", — коментує Світлана Литвин, аналітикиня УКАБ.

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Як по маслу. Наскільки зміниться обсяг врожаю соняшнику та ціни на олію у 2022 році

Утім, очікуваного врожаю соняшника з лишком вистачить для забезпечення внутрішніх потреб України. У минулі роки в країні з місцевої сировини виробляли приблизно 6 млн тонн соняшникової олії, з яких на експорт витрачалося майже 85%. І хоча олійноекстракційні заводи в Україні в умовах війни не працюють на повну потужність, за оцінками опитаних Фокусом експертів, продукцію для потреб внутрішнього ринку в країні продовжують випускати.

Як повідомлялося, поки експорт з України морем стоїть на паузі, на світових ринках дорожчає продовольство, а деякі країни ризикують зіткнутися з нестачею їжі та голодними бунтами.

Раніше Фокус з'ясував, чи вистачить Україні врожаю 2022 року, щоб нагодувати власних громадян і постачати продовольство на експорт.

Також Фокус оцінив ймовірність загострення дефіциту гречки в країні.