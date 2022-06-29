При одном условии: увидят ли украинцы снижение цен на подсолнечное масло

Фокус оценил перспективы дальнейшего подорожания растительного масла в Украине и на мировом рынке.

"Сразу после начала войны в Украине и блокирования морских портов российскими войсками на мировом рынке буквально за месяц цена на растительные масла выросла на 23%. Сейчас цена немного уменьшилась, но не вернулась к довоенному уровню", — рассказывает Фокусу в статье "Как по маслу. Насколько изменится объем урожая подсолнечника и цены на масло в 2022 году" Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

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В розничных сетях в Украине подсолнечное масло также дорожает. По данным Госстата, в мае 2022 года по отношению к апрелю цены на этот продукт первой необходимости повысились на 0,5%, а за 5 месяцев 2022 года подорожание составило 11%. Фокус проследил, что в крупных торговых сетях Киева литр подсолнечного рафинированного масла предлагают за 66-70 грн., при расфасовке на 750 мл цена — 52-55 грн., а самая низкая цена на пол литровую упаковку — 44 грн.

Стоит отметить, что динамика роста розничных цен на подсолнечное масло по сравнению с прошлым годом замедлилась. Ведь в мае мирного 2021 года, по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го, этот продукт подорожал на 75,2%.

По прогнозам Светланы Литвин, цены на подсолнечное масло на мировых рынках в сентябре 2022 года будут зависеть от того, насколько Украина сможет наладить экспорт и какова будет ситуация на рынках других растительных масел — рапсового, соевого, пальмового и др., так как растительные масла взаимозаменяемы. Однако собеседница Фокуса считает, что возврат цен на масло в довоенное состояние возможен только в случае полной разблокировки украинских морских портов.

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"Значительное влияние на формирование цены подсолнечного масла будет иметь спрос на рынке Европейского Союза, Китая и Индии. Факторы, которые могут обеспечить начало медленного нисходящего тренда цен на масло — неплохой новый урожай подсолнечника, рапса и сои в странах ЕС и США, импорт в Европу заменителей, в частности пальмового масла, и поставки прошлогодних остатков масла из Украины", — продолжает Николай Пугачев, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН.

Украинские заводы имеют уже сейчас огромные запасы произведенного масла, которое они еще не смогли продать. Никакого дефицита не предвидится.

В сложившейся ситуации в сентябре 2022 года ученые Института аграрной экономики не прогнозируют дальнейшее повышение мировых цен на подсолнечное масло.

В Украине, по всей видимости, рост розничных цен на подсолнечное масло во втором полугодии 2022 года может замедлиться.

"Из-за избытка аграрного сырья и ограниченной экспортной способности ощущается понижающее давление на цены ряда продуктов питания, таких как мука, хлеб, растительное масло, мясные и молочные изделия, яйца", — говорится в макроэкономическом обзоре НБУ за июнь 2022 года.

Как отметила в комментарии Фокусу Светлана Литвин, в сложившейся ситуации аграрии пытаются реализовать сырье любым путем, даже со значительной скидкой.

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что надо разблокировать порты и увеличить поставки оружия, чтобы освободить временно оккупированные районы, где оккупанты мешают собрать урожай.

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