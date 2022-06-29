За однієї умови: чи побачать українці зниження цін на олію

Фокус оцінив перспективи подальшого подорожчання олії в Україні та на світовому ринку.

"Одразу після початку війни в Україні та блокування морських портів російськими військами на світовому ринку буквально за місяць ціна на олії зросла на 23%. Зараз ціна трохи зменшилася, але не повернулася до довоєнного рівня", — розповідає Фокусу у статті "Як по маслу. Наскільки зміниться обсяг урожаю соняшника та ціни на олію у 2022 році" Світлана Литвин, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

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У роздрібних мережах в Україні соняшникова олія також дорожчає. За даними Держстату, у травні 2022 року стосовно квітня ціни на цей продукт першої необхідності підвищилися на 0,5%, а за 5 місяців 2022 року подорожчання становило 11%. Фокус простежив, що у великих торгових мережах Києва літр соняшникової рафінованої олії пропонують за 66-70 грн, при фасуванні на 750 мл ціна — 52-55 грн, а найнижча ціна на півлітрову упаковку — 44 грн.

Варто зазначити, що динаміка зростання роздрібних цін на олію проти минулого року уповільнилася. Адже у травні мирного 2021 року, якщо порівняти з аналогічним місяцем 2020 року, цей продукт подорожчав на 75,2%.

За прогнозами Світлани Литвин, ціни на соняшникову олію на світових ринках у вересні 2022 року залежатимуть від того, наскільки Україна зможе налагодити експорт і якою буде ситуація на ринках інших рослинних олій — рапсової, соєвої, пальмової та ін., оскільки олії взаємозамінні. Проте співрозмовниця Фокусу вважає, що повернення цін на олію у довоєнний стан можливе лише у разі повного розблокування українських морських портів.

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"Значний вплив на формування ціни соняшникової олії матиме попит на ринку Європейського Союзу, Китаю та Індії. Фактори, які можуть забезпечити початок повільного низхідного тренду цін на олію — непоганий новий урожай соняшнику, ріпаку та сої в країнах ЄС та США, імпорт до Європи замінників, зокрема пальмової олії, та постачання торішніх залишків олії з України", — продовжує Микола Пугачов, заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН.

Українські заводи мають уже зараз величезні запаси виготовленої олії, яку вони ще не змогли продати. Жодного дефіциту не передбачається.

У ситуації, що склалася у вересні 2022 року, вчені Інституту аграрної економіки не прогнозують подальшого підвищення світових цін на соняшникову олію.

В Україні, вочевидь, зростання роздрібних цін на соняшникову олію у другому півріччі 2022 року може сповільнитися.

"Через надлишок аграрної сировини та обмеженої експортної спроможності відчувається знижувальний тиск на ціни низки продуктів харчування, таких як борошно, хліб, олія, м'ясні та молочні вироби, яйця", — йдеться в макроекономічному огляді НБУ за червень 2022 року.

Як зазначила у коментарі Фокусу Світлана Литвин, у ситуації аграрії намагаються реалізувати сировину будь-яким шляхом, навіть зі значною знижкою.

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що треба розблокувати порти та збільшити постачання зброї, щоб звільнити тимчасово окуповані райони, де окупанти заважають зібрати врожай.

Раніше Фокус аналізував, чому в Україні зростають ціни на товари та послуги та де межа інфляції.