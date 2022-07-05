Впервые в истории: в Европе рекордно подорожала электроэнергия — FT

Подорожание объясняется сокращением поставок природного газа из России и резким ростом цен на топливо.

После сокращения поставок российского газа в Европу и резкого роста цен на топливо стоимость электроэнергии достигла рекордных показателей, сообщает Financial Times.

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В Германии контракты на электроэнергию с поставкой в 2023 году в понедельник достигли самых высоких в истории котировок на торгах: цена поднялась на 13% до 325 евро за МВт-час, побив предыдущий рекорд, который зафиксировали в декабре 2021 года. Во Франции цены удвоились, достигнув 366 евро за МВт-час.

Подорожание объясняют высокой стоимостью газа, который используют для производства электроэнергии. В Европе они превысили $1,8 тыс. за тысячу кубометров, после сокращения поставок газа из России они выросли более чем в четыре раза в сравнении с 2021 годом.

Также, по данным FT, на росте цен сказались проблемы с обслуживанием атомных станций во Франции. Чтобы обеспечить ее электроэнергией, соседние страны вынуждены сжигают больше газа.

Аналитик рынка электроэнергии компании ICIS Уильям Пек считает, что трейдеры ожидают ограниченные поставки газа в течение как минимум ближайшего года.

Ранее стало известно, что сокращение поставок природного газа из России заставило Европу использовать резервы, которые были сохранены на зиму. Россия сократила поставки в Италию, Германию, Францию и Австрию. Москва при этом заявила, что пришлось ограничить пропускную способность газопровода "Северный поток" из-за технических проблем. Германия назвала это сокращение "политически мотивированным" и направленным на повышение цен.

Журналисты узнали также, что федеральное правительство Германии готовится объявить режим аварийной ситуации из-за проблем с поставками российского газа.

30 июня акции "Газпрома" упали на треть. Падение объяснялось реакцией инвесторов на решение собрания акционеров компании-монополиста не платить рекордные дивиденды за прошлый год.