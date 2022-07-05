Уперше в історії: в Європі рекордно подорожчала електроенергія, — FT

Подорожчання пояснюється скороченням постачання природного газу з Росії та різким зростанням цін на пальне.

Після скорочення постачання російського газу в Європу та різкого зростання цін на пальне вартість електроенергії досягла рекордних показників, повідомляє Financial Times.

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У Німеччині контракти на електроенергію з постачанням у 2023 році в понеділок досягли найвищих в історії котирувань на торгах: ціна піднялася на 13% до 325 євро за МВт-годину, побивши попередній рекорд, який зафіксували в грудні 2021 року. У Франції ціни подвоїлися, досягнувши 366 євро за МВт-годину.

Подорожчання пояснюють високою вартістю газу, який використовують для виробництва електроенергії. У Європі вона перевищила $1,8 тис. за тисячу кубометрів, після скорочення постачання газу з Росії вони зросли більш ніж у чотири рази порівняно з 2021 роком.

Також, за даними FT, на зростання цін уплинули проблеми з обслуговуванням атомних станцій у Франції. Щоб забезпечити її електроенергією, сусідні країни змушені спалювати більше газу.

Аналітик ринку електроенергії компанії ICIS Вільям Пек вважає, що трейдери очікують на обмежене постачання газу протягом як мінімум найближчого року.

Раніше стало відомо, що скорочення постачання природного газу з Росії змусило Європу використовувати резерви, які були збережені на зиму. Росія скоротила постачання в Італію, Німеччину, Францію й Австрію. Москва при цьому заявила, що довелося обмежити пропускну спроможність газопроводу "Північний потік" через технічні проблеми. Німеччина назвала це скорочення "політично вмотивованим" і спрямованим на підвищення цін.

Журналісти дізналися також, що федеральний уряд Німеччини готується оголосити режим аварійної ситуації через проблеми з постачанням російського газу.

30 червня акції "Газпрому" впали на третину. Падіння пояснювалося реакцією інвесторів на рішення зборів акціонерів компанії-монополіста не платити рекордні дивіденди за минулий рік.