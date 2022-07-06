Избежать блокировки денег и карт: как пройти проверку банка в военное время
В период действия военного положения банки обязаны проводить процедуры финансового мониторинга, но для прохождения идентификации клиенту совсем необязательно идти в отделение – можно пройти проверку банка дистанционно.
В Украине по-прежнему действуют нормы финансового мониторинга, что обязывают банки периодически проверять клиента, проводя процедуру идентификации. Однако в период войны проверять клиента при физическом его посещении отделения нет необходимости – НБУ разрешил банкам проводить идентификацию дистанционно. Об этом говорится в статье Фокуса "Виртуальная карта. Почему уехавшим украинцам не получить пластиковую платежную карту".
Порядок идентификации утвержден законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
"Этот процесс является составной частью финансового мониторинга, который осуществляется банками как во время открытия счетов, так и во время непосредственного обслуживания клиентов. Обычно банки таким образом проверяют актуальность ваших данных, действительность документов, предоставленных вами при открытии банковского счета (или при прохождении аналогичных проверок)", — отмечает юрист Татьяна Ященко, партнер Expatro.
Татьяна Ященко отметила: НБУ ранее принял отдельное Постановление, предусматривающее особенности финансового мониторинга во время военного положения. В частности, такие мероприятия в отношении резидентов Украины могут включать:
- Дистанционные системы обслуживания
- Электронную почту с применением квалифицированной электронной подписи
- Другие дистанционные каналы связи внутри технических возможностей банка.
Во многих банках Фокусу рассказали, что уже предлагают клиентам пройти процедуру идентификации дистанционно.
"Это обязательная процедура, которая проходит каждые 1, 3 или 5 лет в зависимости от профайла клиента. Для клиентов с низким уровнем риска банк упростил процесс актуализации идентификационных данных и предлагает делать это дистанционно через мобильное приложение. Сделать это можно в любой точке мира, нужен только доступ в Интернет и установленное приложение", — рассказал Дмитрий Коваленко, директор по маркетингу и продуктам Креди Агриколь Банка.
В Укрсиббанке и ПУМБ Фокусу сообщили, что могут проводить идентификацию клиентов через приложение "Дія" или через систему онлайн-банкинга. В Кредобанке и в ПриватБанке тоже возможна идентификация через интернет-банкинг.
Напомним, банк может отказать в обслуживании клиента, если клиент откажется проходить проверку – идентификацию, суть которой в предоставлении банку полной и достоверной информации (а также во многих случаях фотоподтверждение личности).
Подробно о том, что такое идентификация и как ее пройти, — в статье Фокуса.
Как сообщалось, во время действия военного положения банки не должны проверять источники происхождения средств, внесенных наличными на счет, если сумма меньше 400 тыс. грн.
Как ранее писал Фокус, с 6 июля ПриватБанк приравнял курс безналичных операций к рыночному наличному курсу.