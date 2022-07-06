Избежать блокировки денег и карт: как пройти проверку банка в военное время

В период действия военного положения банки обязаны проводить процедуры финансового мониторинга, но для прохождения идентификации клиенту совсем необязательно идти в отделение – можно пройти проверку банка дистанционно.

В Украине по-прежнему действуют нормы финансового мониторинга, что обязывают банки периодически проверять клиента, проводя процедуру идентификации. Однако в период войны проверять клиента при физическом его посещении отделения нет необходимости – НБУ разрешил банкам проводить идентификацию дистанционно. Об этом говорится в статье Фокуса "Виртуальная карта. Почему уехавшим украинцам не получить пластиковую платежную карту".

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Порядок идентификации утвержден законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

"Этот процесс является составной частью финансового мониторинга, который осуществляется банками как во время открытия счетов, так и во время непосредственного обслуживания клиентов. Обычно банки таким образом проверяют актуальность ваших данных, действительность документов, предоставленных вами при открытии банковского счета (или при прохождении аналогичных проверок)", — отмечает юрист Татьяна Ященко, партнер Expatro.

Татьяна Ященко отметила: НБУ ранее принял отдельное Постановление, предусматривающее особенности финансового мониторинга во время военного положения. В частности, такие мероприятия в отношении резидентов Украины могут включать:

Дистанционные системы обслуживания Электронную почту с применением квалифицированной электронной подписи Другие дистанционные каналы связи внутри технических возможностей банка.

Во многих банках Фокусу рассказали, что уже предлагают клиентам пройти процедуру идентификации дистанционно.

"Это обязательная процедура, которая проходит каждые 1, 3 или 5 лет в зависимости от профайла клиента. Для клиентов с низким уровнем риска банк упростил процесс актуализации идентификационных данных и предлагает делать это дистанционно через мобильное приложение. Сделать это можно в любой точке мира, нужен только доступ в Интернет и установленное приложение", — рассказал Дмитрий Коваленко, директор по маркетингу и продуктам Креди Агриколь Банка.

В Укрсиббанке и ПУМБ Фокусу сообщили, что могут проводить идентификацию клиентов через приложение "Дія" или через систему онлайн-банкинга. В Кредобанке и в ПриватБанке тоже возможна идентификация через интернет-банкинг.

Напомним, банк может отказать в обслуживании клиента, если клиент откажется проходить проверку – идентификацию, суть которой в предоставлении банку полной и достоверной информации (а также во многих случаях фотоподтверждение личности).

Подробно о том, что такое идентификация и как ее пройти, — в статье Фокуса.

Как сообщалось, во время действия военного положения банки не должны проверять источники происхождения средств, внесенных наличными на счет, если сумма меньше 400 тыс. грн.

Как ранее писал Фокус, с 6 июля ПриватБанк приравнял курс безналичных операций к рыночному наличному курсу.