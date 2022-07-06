Уникнути блокування грошей та карток: як пройти перевірку банку у воєнний час

У період дії воєнного стану банки мають проводити процедури фінансового моніторингу, але для проходження ідентифікації клієнту необов'язково йти у відділення — можна пройти перевірку банку дистанційно.

В Україні, як і раніше, діють норми фінансового моніторингу, що зобов'язують банки періодично перевіряти клієнта, проводячи процедуру ідентифікації. Однак у період війни перевіряти клієнта під час фізичного відвідування відділення немає необхідності — НБУ дозволив банкам проводити ідентифікацію дистанційно. Про це йдеться в статті Фокусу "Віртуальна карта. Чому українцям, які поїхали, не отримати пластикову платіжну картку".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Порядок ідентифікації затверджено законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення".

"Цей процес є складовою фінансового моніторингу, який здійснюється банками як під час відкриття рахунків, так і під час безпосереднього обслуговування клієнтів. Зазвичай банки так перевіряють актуальність ваших даних, дійсність документів, наданих вами при відкритті банківського рахунку (або при проходженні аналогічних перевірок)", — зазначає юристка Тетяна Ященко, партнерка Expatro.

Тетяна Ященко зазначила: НБУ раніше ухвалив окрему Постанову, яка передбачає особливості фінансового моніторингу під час воєнного стану. Зокрема такі заходи щодо резидентів України можуть включати:

Дистанційні системи обслуговування Електронну пошту із застосуванням кваліфікованого електронного підпису Інші дистанційні канали зв'язку всередині технічних можливостей банку.

У багатьох банках Фокус розповіли, що вже пропонують клієнтам пройти процедуру ідентифікації дистанційно.

"Це обов'язкова процедура, яка проходить кожні 1, 3 або 5 років залежно від профайлу клієнта. Для клієнтів із низьким рівнем ризику банк спростив процес актуалізації ідентифікаційних даних і пропонує це робити дистанційно через мобільний додаток. Зробити це можна в будь-якій точці світу, потрібен тільки доступ до інтернету й встановлений додаток", — розповів Дмитро Коваленко, директор із маркетингу та продуктів "Креді Агріколь Банку".

В "Укрсиббанку" та ПУМБ Фокусу повідомили, що можуть проводити ідентифікацію клієнтів через додаток "Дія" або через систему онлайн-банкінгу. У "Кредобанку" та "ПриватБанку" також можлива ідентифікація через інтернет-банкінг.

Нагадаємо, банк може відмовити в обслуговуванні клієнта, якщо клієнт відмовиться проходити перевірку — ідентифікацію, суть якої в наданні банку повної та достовірної інформації (а також у багатьох випадках фотопідтвердження особи).

Докладно про те, що таке ідентифікація та як її пройти, — у статті Фокусу.

Як повідомлялося, під час дії воєнного стану банки не повинні перевіряти джерела походження коштів, внесених готівкою на рахунок, якщо сума менша за 400 тис. грн.

Як раніше писав Фокус, з 6 липня "ПриватБанк" прирівняв курс безготівкових операцій до ринкового готівкового курсу.