Работы стало больше: в каких регионах Украины летом легче трудоустроиться

Хотя на рынке труда продолжается борьба за рабочее место между кандидатами, эксперты отмечают, что в некоторых областях конкуренция падает, а значит, становится проще трудоустроиться.

Война стала причиной перемен в региональной структуре рынка труда. В западных областях появилось больше предложений о работе, и сегодня наименьший уровень конкуренции между соискателями за рабочее место – в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской областях, сообщают эксперты grc.ua.

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"В западные области с начала войны переезжали украинцы в поисках убежища. Области на Западе Украины демонстрируют большую долю вакансий в структуре рынка труда, чем это было до войны. Поэтому соискатели в западных регионах сталкиваются с меньшими проблемами при трудоустройстве", — отмечают специалисты кадрового портала.

По их данным, самая низкая конкуренция — в Ивано-Франковской области, где в среднем на одно рабочее место претендует один кандидат. Низкая конкуренция также в Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях – там на вакансию претендует не более двух человек.

В Запорожской и Харьковской областях, что приближены к районам ведения активных боевых действий, наблюдается самый высокий уровень конкуренции – 13-14 кандидатов на одно рабочее место. Чуть ниже показатель конкуренции в Одесской области — 10 человек на место.

В Киеве и в Киевской области конкуренция за рабочее место в июне снизилась по сравнению с маем. Если в конце весны в столице на одно рабочее место претендовало 9-10 человек, то в июне в конкурсе на вакансию, в среднем, участвуют 6 человек.

По данным grc.ua, в течение нескольких месяцев войны десятка самых востребованных специалистов почти неизменна. Есть лишь незначительные изменения в увеличении или, напротив, уменьшении вакансий в некоторых профессиональных областях. В частности, в начале лета больше вакансий разместила на сайте grc.ua сфера продаж. Предложения для продавцов, кассиров, администраторов торгового зала, а также менеджеров по продажам в июне составили 23,5% от всех актуальных вакансий.

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[ + – ] В секторе недвижимости, маркетинга, производства - все еще очень мало предложений от работодателей Фото: grc.ua

В IТ-сфере пока не произошло ощутимых изменений — количество предложений работы для IТ-специалистов почти не изменилось. Однако на общем незначительном оживлении рынка труда в других сферах доля вакансий в этой сфере снизилась с 15,6% в мае до 12,2% в июне.

В июне в Украине были востребованы также специалисты без опыта работы, работники сферы транспорта и логистики, рабочий персонал.

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Также летом компании начали более активно искать бухгалтеров и специалистов по управленческому учету. Негативную динамику продемонстрировала сфера медицины и фармацевтики — в июне количество вакансий для них существенно сократилось. Хуже всего ситуация с вакансиями в госслужбе, а также в страховании, юридической практике, секторе образования и сферы услуг (фитнес-центры).

Напомним, ранее Фокус сообщал, что доля вакансий в сфере продаж приблизилась к довоенным показателям в процентах и ​​составляет 25% от всех актуальных.

Как сообщалось, в Украине на данный момент наблюдается гендерный дисбаланс предложений о работе — большинство из них рассчитаны на мужчин, тогда как работу ищут, прежде всего, женщины.