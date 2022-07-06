Роботи побільшало: у яких регіонах України влітку легше працевлаштуватися

Хоча на ринку праці триває боротьба за робоче місце між кандидатами, експерти зазначають, що в деяких сферах конкуренція падає, а отже, стає простіше працевлаштуватися.

Війна стала причиною змін у регіональній структурі ринку праці. У західних областях з'явилося більше пропозицій щодо роботи, і сьогодні найменший рівень конкуренції між претендентами на робоче місце — в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській областях, повідомляють експерти grc.ua.

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"У західні області з початку війни переїжджали українці у пошуках притулку. Області на Заході України демонструють більшу частку вакансій у структурі ринку праці, ніж це було до війни. Тому претенденти в західних регіонах стикаються з меншими проблемами під час працевлаштування", — зазначають фахівці кадрового порталу.

За їхніми даними, найнижча конкуренція — в Івано-Франківській області, де здебільшого на одне робоче місце претендує один кандидат. Низька конкуренція також у Закарпатській, Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областях — там на вакансію претендують не більше двох осіб.

У Запорізькій і Харківській областях, що наближені до районів активних бойових дій, спостерігається найвищий рівень конкуренції — 13-14 кандидатів на одне робоче місце. Трохи нижчий показник конкуренції в Одеській області — 10 осіб на місце.

У Києві та Київській області конкуренція за робоче місце у червні знизилася порівняно з травнем. Якщо наприкінці весни у столиці на одне робоче місце претендувало 9-10 осіб, то в червні у конкурсі на вакансію, переважно, беруть участь 6 осіб.

За даними grc.ua, протягом кількох місяців війни десятка найбільш затребуваних фахівців майже незмінна. Є лише незначні зміни у збільшенні або, навпаки, зменшенні вакансій у деяких професійних галузях. Зокрема на початку літа більше вакансій розмістила на сайті grc.ua сфера продажу. Пропозиції для продавців, касирів, адміністраторів торгового залу, а також менеджерів із продажу у червні становили 23,5% від усіх актуальних вакансій.

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В ІТ-сфері поки що не відбулося відчутних змін — кількість пропозицій роботи для ІТ-фахівців майже не змінилася. Однак, на загальному незначному пожвавленні ринку праці в інших сферах частка вакансій у цій сфері знизилася з 15,6% у травні до 12,2% у червні.

У червні в Україні були потрібні також фахівці без досвіду роботи, працівники сфери транспорту та логістики, робочий персонал.

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Також улітку компанії почали активніше шукати бухгалтерів і фахівців з управлінського обліку. Негативну динаміку продемонструвала сфера медицини та фармацевтики — у червні кількість вакансій для них суттєво скоротилася. Найгірша ситуація з вакансіями у держслужбі, а також у страхуванні, юридичній практиці, секторі освіти та сфері послуг (фітнес-центри).

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що частка вакансій у сфері продажів наблизилася до довоєнних показників у відсотках і становить 25% від усіх актуальних.

Як повідомлялося, в Україні наразі спостерігається гендерний дисбаланс пропозицій щодо роботи — більшість із них розраховані на чоловіків, тоді як роботу шукають передусім жінки.