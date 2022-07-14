Решение направлять безработных на общественные работы повысит уровень занятости в Украине, — мнение

Профессор Киевской школы экономики объяснила Фокусу, почему после введения новых правил многие официально зарегистрированные безработные снимут себя с регистрации в Госцентре занятости.

В Украине во время войны пересмотрели условия предоставления помощи зарегистрированным безработным. Как ранее писал Фокус, тех из них, кто за 30 дней не найдет работу по специальности, будут привлекать к общественным работам, в частности, к разбору завалов.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Анна Вахитова, профессор Киевской школы экономики, в авторской колонке для Фокуса высказала предположение, что благодаря этому уровень занятости, с большой вероятностью, возрастет. Однако насколько ощутимым будет рост, пока предсказать сложно.

"Отчасти уровень занятости вырастет за счет тех, кто хотел найти любую работу, в том числе – даже такую. Частично — благодаря тем, кто имеет предубеждение по поводу общественных работ, но уже не имеет сбережений. Люди будут вынуждены либо активнее искать "лучшую" работу, либо под давлением новых обстоятельств пересматривать свои взгляды на то, что является лично для них "подходящей" работой".

Важно

Разбор завалов. Что предлагают безработным во время военного положения

Далее Вахитова предполагает, что некоторые зарегистрированные безработные, у которых еще есть сбережения или другие источники дохода, будут сниматься с регистрации в Госцентре занятости и отказываться от выплат по безработице, дабы не оказаться на общественных работах. Но, по мнению эксперта, это не так уж и плохо для экономики государства, которое вынуждено противостоять агрессору.

Можно предположить, что с подобной дилеммой вскоре столкнется львиная доля из тех 311 тыс. человек, которые были зарегистрированы как безработные в Госслужбе занятости по состоянию на 1 июня 2022 года. Вахитова предупреждает, что в нынешних условиях маловероятно трудоустроиться по специальности за 30 дней, которые отводит на это Госцентр Занятости. Ведь по информации собеседницы Фокуса, даже до войны лишь 13% безработных удавалось найти работу за месяц, тогда когда в среднем поиски затягивались на 6-7 месяцев.

Вероятность того, что подобная мера усилит поток беженцев Вахитова оценивает как несущественную.

"Во-первых, мы наблюдаем значительный обратный поток. Во-вторых, тех, кто зарегистрирован или планировал зарегистрироваться безработным из числа потенциальных беженцев сейчас немного", — объясняет эксперт.

Также в своей колонке Вахитова делает предположение о текущем уровне безработицы в Украине. По ее подсчетам, за время войны этот показатель увеличился примерно с 10% до 28-30%, а уровень занятости упал с 56% до 40-42%.

Ранее Фокус писал, что доходы украинцев во время войны существенно снизились, а их восстановление до довоенного уровня может занять как минимум несколько лет.

Также Фокус сообщал, что количество вакансий на рынке труда в июне составляет от 22% до 40% от довоенного уровня.