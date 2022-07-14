Рішення спрямовувати безробітних на громадські роботи підвищить рівень зайнятості в Україні, — думка

Професорка Київської школи економіки пояснила Фокусу, чому після введення нових правил багато офіційно зареєстрованих безробітних знімуть себе з реєстрації у Держцентрі зайнятості.

В Україні під час війни переглянули умови надання допомоги зареєстрованим безробітним. Як раніше писав Фокус, тих з них, хто за 30 днів не знайде роботи за фахом, залучатимуть до громадських робіт, зокрема, до розбору завалів.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ганна Вахітова, професорка Київської школи економіки, в авторській колонці для Фокусу висловила припущення, що завдяки цьому рівень зайнятості, з ймовірністю, зросте. Однак наскільки відчутним буде зростання, поки що передбачити складно.

"Почасти рівень зайнятості зросте коштом тих, хто хотів знайти будь-яку роботу, зокрема навіть таку. Частково — завдяки тим, хто має упередження з приводу громадських робіт, але вже не має заощаджень. Люди будуть змушені або активніше шукати "найкращу" роботу, або під тиском нових обставин переглядати свої погляди на те, що є особисто для них "підходящою" роботою.

Важливо

Розбір завалів. Що пропонують безробітним під час воєнного стану

Далі Вахітова передбачає, що деякі зареєстровані безробітні, які ще мають заощадження або інші джерела доходу, будуть зніматися з реєстрації в Держцентрі зайнятості і відмовлятися від виплат по безробіттю, щоб не опинитися на громадських роботах. Але, на думку експертки, це не так уже й погано для економіки держави, яка змушена протистояти агресору.

Можна припустити, що з такою дилемою незабаром зіткнеться левова частка з тих 311 тис. осіб, які зареєстровані як безробітні у Держслужбі зайнятості на 1 червня 2022 року. Вахітова попереджає, що за нинішніх умов малоймовірно працевлаштуватися за фахом за 30 днів, які відводить на це Держцентр зайнятості. Адже, за інформацією співрозмовниці Фокусу, навіть до війни лише 13% безробітних вдавалося знайти роботу за місяць, тоді коли в середньому пошуки затягувалися на 6-7 місяців.

Імовірність того, що такий захід посилить потік біженців Вахітова оцінює як несуттєвий.

"По-перше, ми спостерігаємо значний зворотний потік. По-друге, тих, хто зареєстрований або планував зареєструватися безробітним серед потенційних біженців зараз небагато", — пояснює експертка.

Також у своїй колонці Вахітова припускає поточний рівень безробіття в Україні. За підрахунками, за час війни цей показник збільшився приблизно з 10% до 28-30%, а рівень зайнятості впав з 56% до 40-42%.

Раніше Фокус писав, що доходи українців під час війни суттєво знизилися, а їхнє відновлення до довоєнного рівня може зайняти як мінімум кілька років.

Також Фокус повідомляв, що кількість вакансій на ринку праці у червні становить від 22% до 40% від довоєнного рівня.