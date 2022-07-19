"Газпром" возобновит поставки газа в Европу, но в сокращенном объеме, — Reuters

В четверг участники европейского рынка ожидают возобновления поставок российского газа после того, как трубопровод "Северный поток-1" прошел техобслуживание.

Поставки газа через российский трубопровод "Северный поток-1" возобновятся уже завтра, 20 июля, после завершения планового ремонта. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросам экспорта, сообщает агентство Reuters.

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Издание напомнило, что поставки газа по трубопроводу возобновятся спустя 10 дней ежегодного технического обслуживания, которое началось 11 июля. В то же время, по данным собеседников журналистов, пропускная способность объекта составит менее 160 млн кубометров газа в сутки.

"Они ("Газпром") вернутся к уровням, которые были до 11 июля", — сказал один из источников издания.

Ранее страны Запада выступили с обвинениями в адрес российского "Газпрома", утверждая, что РФ использует голубое топливо в качестве инструмента принуждения, однако российское руководство отвергло эти заявления. Перед этим в СМИ появилась информация о том, что Канада вернет "Газпрому" турбину, при помощи которой прокачивался газ через "Северный поток-1". В то же время источник журналистов допустил, что техника вряд ли будет установлена на объекте к 21 июля.

Напомним, ранее Российская компания "Газпром" задним числом предупредила своих клиентов в Европе об отказе гарантировать поставки газа из-за обстоятельств, которые в компании назвали "чрезвычайными". Предприятие сообщило европейским экспортерам топлива, что поставки топлива не могут быть гарантированы в связи с "форс-мажором". При этом журналисты указали, что 19 июля "Газпром" может столкнуться с техническим дефолтом, если не расплатится с международными партнерами по долговым обязательствам в этот день.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в случае возвращения турбины с ремонта в Россию поставки газа в Европу могут увеличиться.