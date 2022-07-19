"Газпром" відновить постачання газу до Європи, але в скороченому обсязі, — Reuters

У четвер учасники європейського ринку очікують на відновлення постачань російського газу після того, як трубопровід "Північний потік-1" пройшов техобслуговування.

Постачання газу через російський трубопровід "Північний потік-1" відновиться вже завтра, 20 липня, після завершення планового ремонту. Про це з посиланням на джерела, знайомі з питанням експорту, повідомляє агентство Reuters.

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Видання нагадало, що постачання газу по трубопроводу відновиться через 10 днів щорічного технічного обслуговування, яке розпочалося 11 липня. У той же час, за даними співрозмовників журналістів, пропускна спроможність об'єкта становитиме менше 160 млн кубометрів газу на добу.

"Вони ("Газпром") повернуться до рівнів, які були до 11 липня", — сказало одне з джерел видання.

Раніше країни Заходу виступили зі звинуваченнями на адресу російського "Газпрому", стверджуючи, що РФ використовує блакитне паливо як інструмент примусу, проте російське керівництво відкинуло ці заяви. Перед цим у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Канада поверне "Газпрому" турбіну, за допомогою якої газ прокачувався через "Північний потік-1". Водночас джерело журналістів припустило, що техніка навряд чи буде встановлена на об'єкті до 21 липня.

Нагадаємо, раніше Російська компанія "Газпром" заднім числом попередила своїх клієнтів у Європі про відмову гарантувати постачання газу через обставини, які в компанії назвали "надзвичайними". Підприємство повідомило європейських експортерів палива, що постачання палива не може бути гарантовано у зв'язку з "форс-мажором". При цьому журналісти вказали, що 19 липня "Газпром" може зіткнутися з технічним дефолтом, якщо не розплатиться з міжнародними партнерами щодо боргових зобов'язань у цей день.

Перед цим прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що в разі повернення турбіни з ремонту в Росію постачання газу до Європи може збільшитися.