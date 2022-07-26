"Уйдет в крутое пике": Украина к осени израсходует свои финансовые ресурсы из-за войны, — FT

Международные экономисты считают, что возможности правительства очень ограничены и Киев может оказаться в ситуации, когда даже не сможет погасить все социальные обязательства перед украинцами, а продолжать боевые действия будет невозможно.

Украина по-прежнему находится в тяжелом финансовом состоянии даже после соглашения об обстрочке выплаты долга на два года. Из-за войны ежемесячные расходы увеличились с $250 млн в феврале до $3,3 млрд в мае. Однако осенью финансовые ресурсы Украины могут закончиться и экономика "уйдет в крутое пике". Об этом пишет издание Financial Times.

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Журналисты отмечают, что украинское правительство уже ввело резкое сокращение расходов на повседневные услуги для покрытия своих военных потребностей. Кроме того, власти могут пойти на еще более решительные меры.

"Что-то должно произойти внутри страны — либо повысить налоги, либо сократить расходы, если это не критично. Все думали, что война скоро закончится… Но это продлится месяцы, если не годы", — говорит профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко.

Поле для маневра у правительства небольшое, потому что все расходы, кроме самых необходимых, сокращены до минимума. НДС и таможенные пошлины на импорт теперь восстановлены, поэтому простых вариантов нет.

По словам заместительницы директора Центра экономической стратегии Марии Репко, любые дополнительные налоги на предприятия могут привести к их банкротству, что только усугубит гуманитарный кризис. Она считает, что если масштабный рост военных расходов сохранится на нынешнем уровне, то осенью у Украины снова закончатся средства. Репко также отметила, что без иностранной поддержки украинская экономика "уйдет в крутое пике", а продолжать боевые действия будет невозможно.

Кроме того, иностранный банкир, который сотрудничает с украинскими властями, рассказал, что иностранная помощь Киеву недостаточная и слишком медленная.

"Обязательства очень большие, но выплаты недостаточные и медленные", — сказал он.

С момента вторжения Украина получила $12,7 млрд. финансовой помощи из обещанных $38 млрд.

В интервью Finacial Times глава Минфина Сергей Марченко заявил, что полагаться на печать денег на долгий срок было бы очень рискованно, потому что это спровоцирует инфляцию, которая уже составляет 20% и будет продолжать расти.

Чистые резервы Украины сейчас составляют всего $12,9 млрд против $19 млрд в феврале. Этого достаточно на два с половиной месяца, чтобы оплатить импорт необходимых продуктов: от сельскохозяйственных ресурсов до автомобильных запчастей и топлива.

По данным Dragon Capital, если соглашение по вывозу зерна из Украины состоится, то оно принесет стране около $800 млн экспортной выручки в месяц.

Инвестиционный директор британской управляющей компании Abrdn Виктор Сабо считает, что возможности правительства Украины очень ограничены. По его словам, Киев может оказаться в ситуации, когда даже не сможет погасить все социальные обязательства перед украинцами.

"Если они сожгут свои резервы, им придется решать, платить солдатам или медсестрам. У них будут проблемы с управлением школами и больницами. Это катастрофа", — сказал он.

Напомним, 25 июля глава Мининфраструктуры Александр Кубраков допустил, что Украина может прекратить экспорт зерна по морю, если РФ будет вести обстрелы или провоцировать какую-то угрозу в акватории.

23 июля РФ нанесла ракетный удар по морскому порту в Одессе, а утром 26 июля попыталась атаковать портовую инфраструктуру в Николаевской области.

22 июля Фокус писал, что правительство надеется отодвинуть выплаты по госдолгу до 2023 года. Если это произойдет, то в бюджете освободится $5 млрд. для расходов на социальную и военную сферы.