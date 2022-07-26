"Піде в круте піке": Україна до осені витратить свої фінансові ресурси через війну, — FT

Міжнародні економісти вважають, що можливості уряду дуже обмежені, і Київ може опинитися у ситуації, коли навіть не зможе погасити всі соціальні зобов'язання перед українцями, а продовжувати бойові дії буде неможливо.

Україна, як і раніше, перебуває у важкому фінансовому стані навіть після угоди про відстрочку виплати боргу на два роки. Через війну щомісячні витрати збільшилися з $250 млн у лютому до $3,3 млрд у травні. Однак восени фінансові ресурси України можуть закінчитися і економіка "піде в круте піке". Про це пише видання Financial Times.

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Журналісти зазначають, що український уряд уже запровадив різке скорочення витрат на повсякденні послуги для покриття своїх військових потреб. Крім того, влада може піти на ще рішучіші заходи.

"Щось має відбутися всередині країни — або підвищити податки, або скоротити витрати, якщо це не критично. Усі думали, що війна скоро закінчиться... Але це триватиме місяці, якщо не роки", — каже професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі Юрій Городниченко.

Поле для маневру в уряду невелике, бо всі витрати, окрім найнеобхідніших, скорочені до мінімуму. ПДВ та мита на імпорт тепер відновлені, тому простих варіантів немає.

За словами заступниці директора Центру економічної стратегії Марії Репко, будь-які додаткові податки на підприємства можуть призвести до їхнього банкрутства, що тільки посилить гуманітарну кризу. Вона вважає, що якщо масштабне зростання військових витрат збережеться на нинішньому рівні, то восени Україна знову закінчить кошти. Репко також зазначила, що без іноземної підтримки українська економіка "піде у круте піке", а продовжувати бойові дії буде неможливо.

Крім того, іноземний банкір, який співпрацює з українською владою, розповів, що іноземна допомога Києву недостатня та надто повільна.

"Зобов'язання дуже великі, але виплати недостатні та повільні", — сказав він.

З моменту вторгнення Україна отримала $12,7 млрд фінансової допомоги з обіцяних $38 млрд.

В інтерв'ю Finacial Times глава Мінфіну Сергій Марченко заявив, що покладатися на друк грошей на довгий термін було б дуже ризиковано, бо це спровокує інфляцію, яка вже становить 20% і продовжуватиме зростати.

Чисті резерви України зараз становлять лише $12,9 млрд проти $19 млрд у лютому. Цього достатньо на два з половиною місяці, щоб сплатити за імпорт необхідних продуктів: від сільськогосподарських ресурсів до автомобільних запчастин і палива.

За даними Dragon Capital, якщо угода щодо вивезення зерна з України відбудеться, то вона принесе країні близько $800 млн експортного виторгу на місяць.

Інвестиційний директор британської керівної компанії Abrdn Віктор Сабо вважає, що можливості уряду України дуже обмежені. За його словами, Київ може опинитись у ситуації, коли навіть не зможе погасити всі соціальні зобов'язання перед українцями.

"Якщо вони спалять свої резерви, їм доведеться вирішувати, платити солдатам чи медсестрам. У них будуть проблеми з управлінням школами та лікарнями. Це катастрофа", — сказав він.

Нагадаємо, 25 липня глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков припустив, що Україна може припинити експорт зерна морем, якщо РФ вестиме обстріли або провокуватиме якусь загрозу в акваторії.

23 липня РФ завдала ракетного удару по морському порту в Одесі, а вранці 26 липня спробувала атакувати портову інфраструктуру в Миколаївській області.

22 липня Фокус писав, що уряд сподівається відсунути виплати за держборгом до 2023 року. Якщо це станеться, то у бюджеті звільниться $5 млрд для видатків на соціальну та військову сфери.