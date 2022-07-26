Курс гривны: национальная валюта продолжает падение

Гривна ослабла относительно доллара и евро и не попала в июльский индекс Биг-Мака.

Сегодня Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,57 грн/$. Курс евро установлен на уровне 37,41 грн/€. Он вырос на 19 копеек.

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Таким образом, 26 июля курс гривны в Украине следующий:

1 доллар США – 36,57;

1 евро – 37,41;

1 польский злотый – 7,94.

Как сообщает агентство Униан, курс наличного доллара у "Приватбанка" к национальной валюте подорожал на 20 копеек – до 39,30 грн/$.

При этом курс гривны к евро упал на 30 копеек и составляет 39,80 грн/€.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,70 грн за доллар, евро – 38,50 грн за евро, уточняет агентство.

Курс доллара на карточные расчеты в Приватбанке составляет 37,00 грн, евро – 37,80 грн.

Также, как стало известно, курс гривны к доллару в киевских обменниках сегодня ослаб на 10 копеек – до 39,40 грн/$.

Курс гривны к евро ослаб на 25 копеек – до 40,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,20 грн за доллар, евро – 38,50 грн за евро.

Курс гривны: рейтинг The Economist

Как следует из рейтинга издания The Economist, курс гривны к доллару отсутствует в июльском индексе Биг-Мака. Это связано с тем, что рестораны быстрого питания Mcdonald's временно закрыты на территории Украины из-за российского вторжения, поэтому популярный бургер в стране купить пока нельзя.

Нет в рейтинге и российского рубля, так как сеть прекратила свою работу в России.

В феврале был опубликован последний на сегодняшний день индекс Биг-Мака для Украины. Исследование показало, что реальный курс гривны к доллару должен составлять 12 грн. На тот момент украинская валюта была одной из самых недооцененных в мире.

Напомним, 21 июля НБУ опустил официальный курс гривны к доллару на 25%. Официальный курс НБУ и дальше будет оставаться фиксированным. По мнению регулятора, это обеспечит ценовую и финансовую стабильность и позволит сохранить контроль над инфляцией.

14 июля Фокус разбирался, почему курс доллара дорожает в обменниках. В банках рассказали, что курс наличного доллара меняется вслед за изменением крупными банками карточного курса – для безналичных операций по картам физлиц.

В июне в России открылись обновленные McDonald's. В заведении будут подавать все знакомые блюда из кухни McDonald's, но уберут из них приставку Мак.

В Украине ресторан McDonald's приостановил работу 24 февраля в связи с российским вторжением.