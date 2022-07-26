Курс гривні: національна валюта продовжує падіння

Гривня ослабла щодо долара та євро і не потрапила до липневого індексу Біг-Мака.

Сьогодні Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 36,57 грн/$. Курс євро встановлено на рівні 37,41 грн/€. Він виріс на 19 копійок.

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Так, 26 липня курс гривні в Україні наступний:

1 долар США — 36,57;

1 євро — 37,41;

1 польський злотий — 7,94.

Як повідомляє агентство УНІАН, курс готівкового долара "Приватбанку" до національної валюти подорожчав на 20 копійок — до 39,30 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав на 30 копійок та становить 39,80 грн/€.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,70 грн за долар, євро — 38,50 грн за євро, уточнює агентство.

Курс долара на карткові розрахунки у Приватбанку складає 37,00 грн, євро — 37,80 грн.

Також, як стало відомо, курс гривні до долара у київських обмінниках сьогодні ослаб на 10 копійок — до 39,40 грн/$.

Курс гривні до євро ослаб на 25 копійок — до 40,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,20 грн за долар, євро — 38,50 грн за євро.

Курс гривні: рейтинг The Economist

Як випливає із рейтингу видання The Economist, курс гривні до долара відсутній у липневому індексі Біг-Мака. Це пов'язано з тим, що ресторани швидкого харчування Mcdonald's тимчасово закриті на території України через російське вторгнення, тому популярний бургер у країні купити поки не можна.

Немає у рейтингу і російського рубля, оскільки мережа припинила свою роботу в Росії.

У лютому опубліковано останній на сьогодні індекс Біг-Мака для України. Дослідження показало, що реальний курс гривні до долара має становити 12 грн. На той момент українська валюта була однією з найнедооціненніших у світі.

Нагадаємо, 21 липня НБУ опустив офіційний курс гривні до долара на 25%. Офіційний курс НБУ й надалі залишатиметься фіксованим. На думку регулятора, це забезпечить цінову та фінансову стабільність та дозволить зберегти контроль над інфляцією.

14 липня Фокус розбирався, чому курс долара дорожчає в обмінниках. У банках розповіли, що курс готівкового долара змінюється за зміною великими банками карткового курсу — для безготівкових операцій за картками фізосіб.

У червні в Росії відкрилися оновлені McDonald's. У закладі подаватимуть усі знайомі страви з кухні McDonald's, але приберуть із них приставку Мак.

В Україні ресторан McDonald's припинив роботу 24 лютого через російське вторгнення.