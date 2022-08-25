Валютные качели во время войны: куда движется наличный курс

На наличном рынке валюты в августе произошла временная стабилизация, но, по мнению опрошенных Фокусом экспертов, в будущем при условии свободного курсообразования траектория курсовых движений может быть непредсказуемой.

Одно из самых важных событий в экономике Украины полугодия военных действий – это девальвация гривны. Если на 24 февраля официальный курс был на уровне 29,25 UAH/USD, то сейчас в августе 2022 года – 36,57 UAH/USD. Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Самый трудный год. Как изменились цены, курс, банки в Украине через шесть месяцев после вторжения РФ".

Тем временем, на наличном валютном рынке 25 августа в банках курс продажи доллара – в пределах 39,9-41,2 UAH/USD.

А на межбанковском рынке уже шесть месяцев подряд продолжается превышение спроса на иностранную валюту над ее предложением.

"Факторы на межбанке остаются неизменными – дисбаланс между спросом и предложением, который, в свою очередь, является следствием отрицательного сальдо торгового баланса. По свежим данным Госстата, в июне 2022 года импорт опережал экспорт на $1,5 млрд. Часть спроса формируют и уехавшие за границу украинцы, проживающие там полностью или частично за счет гривневых накоплений. Конвертация этих средств в валюту происходит именно через МВРУ", — объяснила Фокусу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Как сообщил директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг Кредобанка Сергей Кучерявый, в целом торговля на межбанке остается в рамках действующих ограничений, что регламентируются постановлением №18 НБУ.

"Фактически, межбанковские соглашения проходят в коридоре 36,5686 — 36,9343 (в большинстве дней ближе к верхнему пределу), что соответствует формуле "курс НБУ +1%", то есть регулятор покупает валюту у банков по официальному курсу 36,5686 и продает иностранную валюту банкам по курсу 36,9343 (курс НБУ +1%). С начала августа НБУ остается основным игроком на рынке, где чаще продает валюту участникам рынка. Согласно официальной статистике, приведенной Нацбанком, за первые 2 недели августа он купил у банков $101 млн., продал банкам – $1012 млн.", — отметил Сергей Кучерявый.

А по словам главного дилера департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антона Куринного, ключевой спрос га валюту формирует импорт вооружения и военного оборудования, а также импорт медицинских товаров.

[ + – ] В банках говорят, что наличный валютный рынок в августе стабилизировался Фото: Facebook / НБУ

И все же на наличном рынке в августе произошла некоторая стабилизация – курс продажи наличного доллара довольно долго уже находится в коридоре 39-41 UAH/USD. В банках уверены – пока на курс влияет дефицит наличной валюты в стране. Это означает, что шансов на то, что наличный курс в стране приблизится к официальному 36,6 UAH/USD, увы, совсем немного.

"Основной фактор – это недостаточное количество кэш-валюты, еще сохраняется дефицит наличности, поэтому пока не удается его стабилизировать ниже 40 UAH/USD. Плюс бизнес немного испугал теоретический закон о 10% по операциям импорта. Влияет на спрос сейчас только одно – война. Также один из факторов – это спрос и со стороны волонтеров, которые рассчитываются валютой за множество нужных вещей для военных. И все же ждем большее предложение кэш-доллара именно от банков и их отделений, так как НБУ расширил немного возможности банков продавать валюту через кассы", — отметил Антон Куринный.

Сергей Кучерявый говорит, что на наличном рынке часть спроса на иностранную валюту "перетекла" в покупку валюты с последующим размещением на депозиты в банках по более привлекательному курсу, однако этого недостаточно для стабилизации наличного рынка.

"Наличный курс в диапазоне 39-41 UAH/USD в течение почти двух недель однозначно является признаком стабилизации ситуации в наличном сегменте. Стабилизирующее влияние на наличный рынок оказывает схема по покупке иностранной валюты за безналичную гривну с обязанностью размещения средств на трехмесячном депозите", — считает Анна Золотько.

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Напомним, в июле НБУ разрешил банкам безналичную продажу валюты, но только на сумму 50 тыс. грн при условии размещения на депозите, а срок вклада – не менее трех месяцев.

Как ранее писал Фокус, в НБУ отметили, что плавающий курс доллара в Украине возможен при условии уменьшения объемов импорта и увеличения объемов экспорта.

Как сообщалось, НБУ 21 июля объявил об изменении официального курса: вместо 29,25 UAH/USD регулятор установил официальный курс на уровне 36,6 UAH/USD.