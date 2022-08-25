Валютна гойдалка під час війни: куди рухається готівковий курс

На готівковому ринку валюти в серпні відбулася тимчасова стабілізація, але, на думку експертів, опитаних Фокусом, у майбутньому за умови вільного курсоутворення траєкторія курсових рухів може бути непередбачуваною.

Одна з найважливіших подій в економіці України півріччя воєнних дій — це девальвація гривні. Якщо станом на 24 лютого офіційний курс був на рівні 29,25 UAH/USD, то зараз у серпні 2022 року — 36,57 UAH/USD. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Найважчий рік. Як змінилися ціни, курс, банки в Україні через шість місяців після вторгнення РФ".

Тим часом, на готівковому валютному ринку 25 серпня у банках курс продажу долара — в межах 39,9-41,2 UAH/USD.

А на міжбанківському ринку вже шість місяців поспіль триває перевищення попиту на іноземну валюту над її пропозицією.

"Фактори на міжбанку залишаються незмінними — дисбаланс між попитом і пропозицією, який, зі свого боку, є наслідком негативного сальдо торговельного балансу. За новими даними Держстату, у червні 2022 року імпорт випереджав експорт на $1,5 млрд. Частину попиту формують і ті, які поїхали за кордон, там проживають повністю або частково за рахунок гривневих накопичень. Конвертація цих коштів у валюту відбувається саме через МВРУ", — пояснила Фокусу Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Як повідомив директор департаменту контролю ліквідності та цінних паперів Кредобанку Сергій Кучерявий, загалом торгівля на міжбанку залишається в межах чинних обмежень, що регламентуються постановою №18 НБУ.

"Фактично, міжбанківські угоди проходять у коридорі 36,5686 — 36,9343 (у більшості днів ближче до верхньої межі), що відповідає формулі "курс НБУ +1%", тобто регулятор купує валюту в банків за офіційним курсом 36,5686 і продає іноземну валюту банкам за курсом 36,9343 (курс НБУ +1%). З початку серпня НБУ залишається основним гравцем на ринку, де частіше продає валюту учасникам ринку. Згідно з офіційною статистикою, наведеною Нацбанком, за перші 2 тижні серпня він купив у банків $101 млн, продав банкам — $1 012 млн", — зазначив Сергій Кучерявий.

А за словами головного дилера департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку Антона Курінного, ключовий попит на валюту формує імпорт озброєння і військового обладнання, а також імпорт медичних товарів.

[ + – ] У банках кажуть, що готівковий валютний ринок у серпні стабілізувався Фото: Facebook / НБУ

І все ж таки на готівковому ринку в серпні відбулася деяка стабілізація — курс продажу готівкового долара досить довго вже знаходиться в коридорі 39-41 UAH/USD. У банках впевнені — поки що на курс впливає дефіцит готівкової валюти в країні. Це означає, що шансів на те, що готівковий курс у країні наблизиться до офіційного 36,6 UAH/USD, на жаль, зовсім небагато.

"Основний фактор — це недостатня кількість кеш-валюти, ще зберігається дефіцит готівки, тому поки не вдається його стабілізувати нижче 40 UAH/USD. Плюс бізнес трохи налякав теоретичний закон про 10% операцій імпорту. Впливає на попит зараз тільки одне — війна. Також один із факторів — це попит і з боку волонтерів, які розраховуються валютою за безліч потрібних речей для військових. І все ж чекаємо на велику пропозицію кеш-долара саме від банків і їх відділень, оскільки НБУ розширив трохи можливості банків продавати валюту через каси", — зазначив Антон Курінний.

Сергій Кучерявий каже, що на готівковому ринку частина попиту на іноземну валюту "перетекла" на купівлю валюти з подальшим розміщенням на депозити в банках за привабливішим курсом, проте цього недостатньо для стабілізації готівкового ринку.

"Готівковий курс у діапазоні 39-41 UAH/USD протягом майже двох тижнів однозначно є ознакою стабілізації ситуації у готівковому сегменті. Стабілізувальний вплив на готівковий ринок має схема із закупівлі іноземної валюти за безготівкову гривню із зобов'язанням розміщення коштів на тримісячному депозиті", — вважає Анна Золотько.

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Нагадаємо, у липні НБУ дозволив банкам безготівковий продаж валюти, але лише на суму 50 тис. грн за умови розміщення на депозиті, а термін вкладу — не менше трьох місяців.

Як раніше писав Фокус, в НБУ зазначили, що плаваючий курс долара в Україні можливий за умови зменшення обсягів імпорту та збільшення обсягів експорту.

Як повідомлялося, НБУ 21 липня оголосив про зміну офіційного курсу: замість 29,25 UAH/USD регулятор встановив офіційний курс на рівні 36,6 UAH/USD.