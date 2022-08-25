В Украине ввели новые правила выплаты помощи льготникам: что изменилось

Кабинет министров внес изменения в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы.

В Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, теперь будут включены данные о фактическом месте пребывания льготника. Об этом сказано в постановлении Кабинета министров № 938 от 23 августа 2022 года.

В новой формации документа заменено "зарегистрированное место проживания льготника на "задекларированное (зарегистрированное) место проживания (пребывания)" льготника.

Документами, подтверждающими фактическое место проживания льготника, является:

справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица

другой официальный документ, который подтверждает фактическое место проживания льготника.

Если такая справка отсутствует, составляется акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места проживания льготника по форме, утвержденной Минсоцполитики. Акт составляет должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады.

Напомним, что в ноябре 2021 года Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене штампа в паспорте-книжке и отменила получение выписку о зарегистрированном месте проживания (для подачи документа вместе с ID-картой). Благодаря этому, любой гражданин Украины может зарегистрировать место жительства в приложении "Дія" или на государственном веб-портале, — достаточно лишь указать фактический адрес и получить подтверждение от владельца квартиры или дома.

Кроме того, в декабре на портале "Дія" в тестовом режиме заработала услуга для смены места жительства. Воспользоваться услугой могут граждане старше 14 лет при наличии налогового номера и квалифицированной электронной подписью владельцев жилья.

Фактически самая популярная услуга среди украинцев стала доступной онлайн в несколько кликов. Ранее украинцам, чтобы задекларировать новое место жительства, нужно было лично посетить ЦНАП.

Как уже писал Фокус, переселенцы, которые подавали электронную заявку на получение выплат до 30 апреля, могут сделать это еще раз, но уже в режиме офлайн.

Напомним, в Министерстве финансов подсчитали, что более 25 тысяч украинцев получили 6500 гривен по программе "єПідтримка" по ошибке.