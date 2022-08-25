В Україні запровадили нові правила виплати допомоги пільговикам: що змінилося

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.

До Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, тепер включатимуть дані щодо фактичного місця перебування пільговика. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 938 від 23 серпня 2022 року.

У новій формації документа замінено "зареєстроване місце проживання пільговика на "задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування)" пільговика.

Документами, що підтверджують фактичне місце проживання пільговика, є:

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

інший офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика.

Якщо такої довідки немає, складається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання пільговика за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Акт складає посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Нагадаємо, що в листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про відміну штампу в паспорті-книжці та скасувала отримання виписки про зареєстроване місце проживання (для подання документа разом із ID-карткою). Завдяки цьому будь-який громадянин України може зареєструвати місце проживання в додатку "Дія" або на державному вебпорталі — достатньо лише вказати фактичну адресу й отримати підтвердження від власника квартири чи будинку.

Крім того, у грудні на порталі "Дія" в тестовому режимі запрацювала послуга для зміни місця проживання. Скористатися послугою можуть громадяни віком від 14 років за наявності податкового номера та кваліфікованого електронного підпису власників житла.

Фактично найпопулярніша послуга серед українців стала доступною онлайн у кілька кліків. Раніше українцям, щоби задекларувати нове місце проживання, потрібно було особисто відвідати ЦНАП.

Як уже писав Фокус, переселенці, які подавали електронну заявку на отримання виплат до 30 квітня, можуть зробити це ще раз, але вже в режимі офлайн.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів підрахували, що понад 25 тисяч українців отримали 6500 гривень за програмою "єПідтримка" помилково.