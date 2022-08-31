Друзья российского солдата: Кабмин готовит санкции против поставщиков армии РФ

Под санкции Украины могут попасть сразу 18 производителей питания для российских оккупантов.

Украинское правительство просит СНБО ввести санкции против 18 российских юридических лиц, которые обеспечивают продовольствием российскую армию. Об этом говорится в опубликованном на Правительственном портале распоряжении №767.

В документе сказано, что Кабмин предлагает ввести санкции против:

АО "Военторг";

ПАО "Грязинский пищевой комбинат";

ОАО "Консервсушпрод";

ООО "Комбинат по производству пищевых продуктов "Рускон";

ООО "Консервпаклам";

ООО "Консервпром";

АО "Визит";

ООО "Масс Ли";

ООО "Кондитерская фабрика "Победа";

ООО "ГТП Возрождение";

ООО "Промтех-СП";

ООО "Петрохимпласт";

ООО "Спичечная фабрика "Победа";

ООО "Спичечная фабрика "Энергопак";

ООО "Стаирс";

ООО "Интер-трейд-юнион";

ООО "Май-фудс";

ООО "Мясокомбинат "Дружба народов".

В правительстве считают, что производство юрлицами индивидуальных рационов питания для войск страны-агрессора — реальная угроза национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Также способствуют террористической деятельности и приводят к оккупации территории. Санкции предлагаются ввести на пять лет.

Европа закрывается для россиян

В среду, 31 августа министры иностранных дел могут согласовать вопрос по ограничению поездок россиян в Евросоюз. В частности, решение может заставить граждан РФ дольше ждать и больше платить за туристические визы в страны блока. В то же время 27 государств-членов разделились во мнениях касательно того, следует ли им ввести полный запрет на поездки россиян.

Некоторые страны ЕС уже ограничили въезд для жителей РФ, восточные и скандинавские государства настаивают на полном запрете, в то время как Германия и Франция предупредили своих коллег, что это, по мнению лидеров двух стран, будет контрпродуктивным шагом. В свою очередь ряд восточных стран блока заверили, что самостоятельно введут запрет на выдачу виз, если ЕС не удастся прийти к соглашению об этой мере.

По подсчетам пограничного агентства ЕС Frontex ,с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Евросоюз через сухопутные границы въехали более миллиона российских граждан — большинство из них через Эстонию и Финляндию.

Ранее Фокус писал, Агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами впервые инициировало покупку военных облигаций за счет арестованных средств, значительная часть – активы подсанкционных россиян и деньги предателей, которые переданы в АРМА в рамках уголовных производств.

Тем временем каждый пятый россиянин потерял почти все накопления, а 8% населения вообще потеряли финансовую подушку из-за развязанной Россией полномасштабной войны в Украине