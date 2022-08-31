Друзі російського солдата: Кабмін готує санкції проти постачальників армії РФ

Під санкції України можуть потрапити одразу 18 виробників харчування для російських окупантів.

Український уряд просить РНБО запровадити санкції проти 18 російських юридичних осіб, які забезпечують продовольством російську армію. Про це йдеться в опублікованому на Урядовому порталі розпорядженні №767.

У документі сказано, що Кабмін пропонує запровадити санкції проти:

АТ "Воєнторг";

ПАТ "Грязінський харчовий комбінат";

ВАТ "Консервсушпрод";

ТОВ "Комбінат з виробництва харчових продуктів "Рускон";

ТОВ "Консервпаклам";

ТОВ "Консервпром";

АТ "Візит";

ТОВ "Мас Лі";

ТОВ "Кондитерська фабрика "Перемога";

ТОВ "ГТП Відродження";

ТОВ "Промтех-СП";

ТОВ "Петрохімпласт";

ТОВ "Сірникова фабрика "Перемога";

ТОВ "Сірникова фабрика "Енергопак";

ТОВ "Стаірс";

ТОВ "Інтер-трейд-юніон";

ТОВ "Май-фудс";

ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів".

В уряді вважають, що виробництво юрособами індивідуальних раціонів для військ країни-агресора — реальна загроза національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Також сприяють терористичній діяльності та призводять до окупації території. Санкції пропонують запровадити на п'ять років.

Європа закривається для росіян

У середу, 31 серпня, міністри закордонних справ можуть узгодити питання щодо обмеження поїздок росіян до Євросоюзу. Зокрема, рішення може змусити громадян РФ довше чекати та більше платити за туристичні візи до країн блоку. Водночас у 27 держав-членів розділилися в думках щодо того, чи слід їм запровадити повну заборону поїздок росіян.

Деякі країни ЄС вже обмежили в'їзд для жителів РФ, східні та скандинавські держави наполягають на повній забороні, тоді як Німеччина та Франція попередили своїх колег, що це, на думку лідерів двох країн, буде контрпродуктивним кроком. У свою чергу низка східних країн блоку запевнили, що самостійно запровадять заборону на видачу віз, якщо ЄС не вдасться дійти згоди про цю міру.

За підрахунками прикордонного агентства ЄС Frontex з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Євросоюзу через сухопутні кордони в'їхали понад мільйон російських громадян — більшість із них через Естонію та Фінляндію.

Раніше Фокус писав, Агентство України з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами вперше ініціювало купівлю військових облігацій завдяки заарештованим коштам, значна частина — активи підсанкційних росіян та гроші зрадників, які передано до АРМА в межах кримінальних проваджень.

Тим часом кожен п'ятий росіянин втратив майже всі накопичення, а 8% населення взагалі втратили фінансову подушку через повномасштабну війну в Україні, розв'язану Росією.