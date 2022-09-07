Штраф или тюрьма: какое наказание будет за игнорирование воздушной тревоги

Чем рискуют нарушители сегодня и какое усиление ответственности за несоблюдение правил воздушной тревоги может появиться в будущем.

На законодательном уровне вопрос о том, что делать в случае воздушной тревоги, еще не урегулирован, однако в случае попадания снарядов в помещение работающего магазина или ресторана последствий бизнесу не избежать. Об этом пишет Фокус опросил в своем обзоре "Покиньте помещение. Как магазины и рестораны должны выполнять правила воздушной тревоги".

"С 24 февраля 2022 года никаких общеобязательных для выполнения правил поведения во время воздушной тревоги в торгово-развлекательных заведениях принято не было", — отмечает Сергей Савинский, юрист юридической компании Gracers.

Он подчеркнул, что за нарушение бизнесом сигналов "воздушная тревога" предусмотрена только административная ответственность (ст. 188-16 КУоАП) в виде штрафа до 5,1 тыс. грн. "Привлечение к ответственности за нарушение этой статьи носит одиночный локальный характер без каких-либо ярких прецедентов", — уточняет Савинский.

Однако, в случае гибели или ранения людей последствия могут быть куда более грозными. Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры", предупреждает о возможном привлечении к уголовной ответственности по следующим статьям:

Статья 367. Служебная халатность

Статья 270. Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности

Статья 271. Нарушение требований законодательства об охране труда.

"После трагедии в ТЦ "Амстор" в Кременчуге поведение большинства заведений стало гораздо более дисциплинированным", — рассказывает Сергей Савинский. То есть, после вопиющего прецедента жертв среди мирного населения в работающем ТРЦ вышеупомянутые последствия для бизнеса выглядят более весомым риском. О том, как во время воздушной тревоги работает бизнес на практике Фокус пишет в своем обзоре, "Покиньте помещение. Как магазины и рестораны должны выполнять правила воздушной тревоги".

Ответственность для бизнеса за соблюдение мер безопасности во время воздушной тревоги могут еще более усилить. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7546, предлагающий введение уголовного наказания для бизнеса за игнорирование норм гражданской защиты. Документ предусматривает следующие варианты наказания:

штраф до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (сейчас 51 тыс грн)

исправительные работы до 2-х лет

ограничение свободы до 3-х лет или лишением свободы на тот же срок

лишения свободы на срок от 3-х до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет (если действия повлекли за собой гибель людей)

Однако опрошенные Фокусом эксперты уточняют, что сейчас законопроект находится на проработке в уполномоченных комитетах ВРУ, и о его принятии в ближайшей перспективе речь не идет.

Ранее экономисты рассказали Фокусу, что принятие законопроекта №7546 навредит бизнесу, но не обеспечит безопасность гражданам.

Также Фокус объяснял, почему в Украине во время войны действует запрет на полеты квадрокоптеров.