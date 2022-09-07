Штраф чи в'язниця: яке покарання буде за ігнорування повітряної тривоги

Чим ризикують порушники сьогодні та яке посилення відповідальності за недотримання правил повітряної тривоги може з'явитися в майбутньому.

На законодавчому рівні питання про те, що робити в разі повітряної тривоги, ще не врегульоване, проте в разі потрапляння снарядів у приміщення магазину чи ресторану, який працює, наслідків бізнесу не уникнути. Про це пише Фокус у своєму огляді "Покиньте приміщення. Як магазини та ресторани мають виконувати правила повітряної тривоги".

"Із 24 лютого 2022 року жодних загальнообов'язкових для виконання правил поведінки під час повітряної тривоги в торговельно-розважальних закладах не ухвалили", — зазначає Сергій Савинський, юрист юридичної компанії Gracers.

Він наголосив, що за порушення бізнесом сигналів "повітряна тривога" передбачено лише адміністративну відповідальність (ст. 188-16 КУпАП) у вигляді штрафу до 5,1 тис. грн. "Притягнення до відповідальності за порушення цієї статті має одиночний локальний характер без будь-яких яскравих прецедентів", — уточнює Савинський.

Однак у разі загибелі або поранення людей наслідки можуть бути значно грізнішими. Ростислав Кравець, адвокат, старший партнер адвокатської компанії "Кравець і Партнери", попереджає про можливе притягнення до кримінальної відповідальності за такими статтями:

Стаття 367. Службова недбалість

Стаття 270. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної чи техногенної безпеки

Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці.

"Після трагедії в ТЦ "Амстор" у Кременчуку поведінка більшості закладів стала набагато дисциплінованішою", — розповідає Сергій Савинський. Тобто після кричущого прецеденту жертв серед мирного населення в ТРЦ, який працював, вищезгадані наслідки для бізнесу мають вигляд вагомішого ризику. Про те, як під час повітряної тривоги працює бізнес на практиці, Фокус пише у своєму огляді "Покиньте приміщення. Як магазини та ресторани повинні виконувати правила повітряної тривоги".

Відповідальність бізнесу за дотримання заходів безпеки під час повітряної тривоги можуть ще більше посилити. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №7546, який пропонує запровадження кримінального покарання для бізнесу за ігнорування норм цивільного захисту. Документ передбачає такі варіанти покарання:

штраф до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 51 тис. грн)

виправні роботи до 2-х років

обмеження волі до 3 років або позбавленням волі на той же термін

позбавлення волі на строк від 3-х до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років (якщо дії спричинили загибель людей)

Однак опитані Фокусом експерти уточнюють, що зараз законопроєкт перебуває на опрацюванні в уповноважених комітетах ВРУ, і про його ухвалення в найближчій перспективі не йдеться.

Раніше економісти розповіли Фокусу, що ухвалення законопроєкту №7546 нашкодить бізнесу, але не забезпечить безпеку громадянам.

Також Фокус пояснював, чому в Україні під час війни діє заборона на польоти квадрокоптерів.