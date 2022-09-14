Вырастут ли цены на газ в Украине в 2023 году: Кабмин дал прогноз

Импортный природный газ в Украине будет стоить почти 1300 долларов за 1 тыс. кубометров. "Нафтогаз" ставит вопрос о компенсациях закупок, ведь цены на топливо в Европе растут.

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Цена импортного природного газа в Украине будет в 2023 году высокой, в среднем на уровне 1298,5 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом пишет агентство "РБК-Украина" со ссылкой на макроэкономический прогноз правительства.

Кабмин прогнозирует в 2022 году среднюю цену в 1299,5 долларов. В прогнозе указывается падение цен на нефть Brent в следующем году до 94,3 долларов за баррель. В 2022 году нефть этой марки стоила 105,5 долларов.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в общении с "Интерфакс-Украина" поставил вопрос о финансовых компенсациях Кабмина за импорт газа, поскольку цены на топливо в Европе очень высоки.

"Нафтогаз" сможет импортировать какие-то объемы газа, если они нужны. Но цена импортного газа доходит до 2,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, а продаем менее 200 долларов. К тому же не получаем средств в полном объеме", – объяснил он.

[ + – ] Военная ситуация больше всего угрожает отопительному сезону в Украине

Главные риски отопительного сезона в Украине, как говорит Витренко, это военная ситуация.

"Если будут ухудшения на определенных участках фронта, то по нашему опыту мы ничем не можем помочь. Люди должны быть готовы ко всему, к тому, чтобы, пока месяц-два идут бои, они могли жить даже без отопления", – отметил он.

Остается вероятность обстрелов российскими агрессорами объектов энергетической инфраструктуры, заключил глава "Нафтогаза".

Напомним, что клиенты "Нафтогаза" до 1 мая 2023 года будут платить за потребляемый газ 7,96 грн за 1 кубометр. Осенью этого года стоит ждать повышение тарифов на газ в отрасли промышленности.

Фокус ранее писал, что в Евросоюзе придумали 2 варианта ограничения цен на российский газ. Один из них предусматривает создание специальной компании, которая займется закупками газа в России.

Российский монополист "Газпром" прогнозировал рост цен на газ в Европе зимой до 4 000 долларов. Стоимость растет из-за ограничения поставок газа по "Северному потоку".