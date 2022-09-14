Чи зростуть ціни на газ в Україні в 2023 році: Кабмін дав прогноз

Імпортний природний газ в Україні коштуватиме майже 1300 доларів за 1 тис. кубометрів. "Нафтогаз" порушує питання про компенсації закупівель, адже ціни на паливо в Європі зростають.

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Ціна імпортного природного газу в Україні буде 2023 року високою, в середньому на рівні 1298,5 доларів за 1 тис. кубометрів. Про це пише агентство "РБК-Україна" з посиланням на макроекономічний прогноз уряду.

Кабмін прогнозує 2022 року середню ціну 1299,5 доларів. У прогнозі зазначається падіння цін на нафту Brent наступного року до 94,3 доларів за барель. 2022 року нафта цієї марки коштувала 105,5 доларів.

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко у спілкуванні з "Інтерфакс-Україна" поставив питання щодо фінансових компенсацій Кабміну за імпорт газу, оскільки ціни на пальне в Європі дуже високі.

"Нафтогаз" зможе імпортувати якісь обсяги газу, якщо вони потрібні. Але ціна імпортного газу сягає 2,5 тис. доларів за 1 тис. кубометрів, а продаємо менше 200 доларів. До того ж, не отримуємо коштів у повному обсязі", — пояснив він.

[ + – ] Воєнна ситуація найбільше загрожує опалювальному сезону в Україні

Головні ризики опалювального сезону в Україні, як каже Вітренко, — це воєнна ситуація.

"Якщо будуть погіршення на певних ділянках фронту, то на наш досвід ми нічим не можемо допомогти. Люди повинні бути готові до всього, щоб, поки місяць-два йдуть бої, вони могли жити навіть без опалення", — зазначив він.

Залишається ймовірність обстрілів російськими агресорами об'єктів енергетичної інфраструктури, зазначив голова "Нафтогазу".

Нагадаємо, що клієнти "Нафтогазу" до 1 травня 2023 року платитимуть за газ 7,96 грн за 1 кубометр. Восени цього року варто чекати на підвищення тарифів на газ у галузі промисловості.

Фокус раніше писав, що в Євросоюзі вигадали 2 варіанти обмеження цін на російський газ. Один із них передбачає створення спеціальної компанії, яка займеться закупівлями газу в Росії.

Російський монополіст "Газпром" прогнозував зростання цін на газ у Європі взимку до 4 000 доларів. Вартість зростає через обмеження поставок газу по "Північному потоку".