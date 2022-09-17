Тарифная пропасть. Почему Украине придется повысить тарифы на газ и электроэнергию

Европейские компании повышают стоимость газа и электроэнергии для всех категорий потребителей, готовясь к самой сложной зиме. Тем временем, в Украине тарифы заморозили на уровне прошлого отопительного сезона. Но эти цены зафиксированы не навсегда.

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Европейцы планируют активно сокращать энергопотребление (использование газа и электроэнергии) нынешней зимой из-за опасений, связанных с возникновением дефицита газа и электроэнергии. Как сообщает The New York Times, цены на электроэнергию в странах Европы отличаются неустойчивостью.

"В Британии оптовая цена мегаватт-часа электроэнергии (достаточная для снабжения около 2000 домов в час) в начале этой недели достигла рекордного среднесуточного уровня около 500 фунтов, или 590 долларов, что примерно в пять раз превышает уровень августа прошлого года", — пишет издание, ссылаясь на слова Раджива Гогны, партнера консалтинговой фирмы LCP. В материале издания сказано, что ожидается дальнейшее повышение цен в Великобритании и других странах, а движущей силой роста цен является опасение, что этой зимой в Европе закончится газ.

[ + – ] Удержание тарифов на низком уровне влияет на финансовые возможности компаний Фото: Pexels

В Германии поставщики газа уже повысили цены на 70-150% по сравнению с прошлым годом, а правительству пришлось пойти на новые меры, чтобы сдержать рост цен на газ.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что его правительство решило снизить налог на добавленную стоимость на газ с 19% до 7% до конца марта 2024 года, пишет Euronews. Так что теперь Германия временно снизит налоги на природный газ, чтобы ослабить давление на потребителей на фоне резкого роста цен на энергоносители. В Германии опасаются, что Россия будет идти по пути сокращения поставок газа в страны Европы.

Льготные цены: как тарифы на электроэнергию и газ в Украине отличаются от европейских

В Украине стоимость электроэнергии и газа в разы отличается от европейских уровней. При этом, эксперты напоминают, что разрыв между реальной стоимостью ресурсов и той ценой, которую платит население, должен покрываться за чей-то счет – имеется в виду, конечно же, кросс-субсидирование тарифов через механизмы использования государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" (механизм ПСО) и компаний промышленного сектора, а также прямые субсидии из государственного бюджета. То есть, сами потребители (население, в первую очередь) не оплачивают реальную стоимость электроэнергии.

Оптовая цена электроэнергии в некоторых странах ЕС и в Украине*

Страна Цена, евро/МВт-ч Украина 46,47 Италия 441,74 Венгрия 371,23 Греция 338,32 Германия 315,26 Франция 400,95 Швеция 74,8 Швейцария 383,27

*среднемесячная оптовая цена, по состоянию на июль 2022 года

Источник: statista.com, ueex.com.ua

"Вся электроэнергетика и реализация газа в Украине — льготная, так как цены на электроэнергию в семь раз ниже, чем в ЕС, и для промышленности цены тоже в разы ниже — как электроэнергии, так и газа. По сути, все сидят в льготах, существует перекрестное субсидирование", — прокомментировал Фокусу директор энергетических программ Владимир Омельченко. По его мнению, льготные цены во время войны объяснимы, однако они в итоге ведут предприятия энергетического сектора в финансовую пропасть.

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То есть, речь идет о низких тарифах, которые, с одной стороны, позволяют разным группам потребителей их оплачивать, а с другой стороны, ведут к недополучению оборотных средств предприятиями энергоотрасли. В свою очередь, несовершенная финансовая модель функционирования рынка порождает долги – например, на конец августа задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии по ВИЭ составила 17,6 млрд грн. Есть долги и проблемный дефицит оборотных средств и у различных компаний-производителей электроэнергии ("Энергоатом", ДТЭК и другие).

[ + – ] В Великобритании за потребление 100 кВт-ч придется заплатить 2400 гривен в эквиваленте, а в Украине – 144 гривны за те же 100 кВт-ч Фото: Pexels

Цены на природный газ также пока удерживаются – для потребителей-домохозяйств тарифы на газ в новом сезоне в Украине останутся на уровне около 8 грн. за кубометр. В отличие от Германии, где потребителям предстоит платить намного больше, чем в 2021 году.

"Домохозяйство, использующее 20 000 кВт-ч (около 2 тысяч кубометров, — Фокус) в год, в августе 2022 года платило в среднем 3568 евро (3634,36 доллара США), что эквивалентно беспрецедентным 18 центам/кВт-ч и на 184% больше, чем 1258 евро в августе 2021 года", — отмечается в статье издания zawya.com.

"Оптовые цены на газ в настоящее время значительно выше даже этого уровня, а это означает, что потребительская цена резко вырастет еще выше", — говорит эксперт Verivox по энергетике Торстен Сторк. По оценкам Verivox, запланированные с октября сборы могут привести к увеличению расходов домохозяйств Германии на сумму от 357 до 1190 евро на семью, в результате чего годовые цены в четыре раза превысят уровень августа 2021 года.

Домохозяйства Германии платят в среднем 78 гривен за кубометр газа, а домохозяйства Украины – менее 8 грн за кубометр.

"Заниженные цены на энергию (тепловую и электрическую, в Украине, — Фокус) для бытовых потребителей душат рынок тепла и рынок электроэнергии. Почему так? Ибо на них не поступает достаточно денег. Потому что государство занижает цены на электроэнергию и тепло", — отметил ранее энергоэксперт Андрей Зинченко, комментируя проблему тарифов на своей странице в сети Facebook.

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Как сообщил Фокусу исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, сейчас рост тарифов невозможен из-за специального закона, который принял парламент, но, в то же время, предприятия отрасли находятся в сложной ситуации – некоторым уже не за что приобрести топливо. Нужны компаниям средства и на другие нужды. "Николаевоблэнерго" уже просило деньги на машины – им не на чем выезжать. Машины уничтожаются, взрываются на минах", — объяснил эксперт.

Ждать перемен. Как в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию, газ и тепло

В правительстве регулярно заявляют, что ни цена электроэнергии, ни цена газа в новом отопительном сезоне не изменится. Не вырастет и цена горячего водоснабжения. "Правительство согласовало 605 производителям тепловой энергии фиксированные объемы газа для отопления и горячего водоснабжения на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Цена — 7 грн. 42 коп. — остается без изменений. Это позволит зимой обеспечить стабильные поставки тепла в дома наших граждан", — отметил недавно премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Владимир Омельченко полагает, что в ближайшие полгода правительство Украины не станет менять тарифы для населения.

"Война есть война, менять всю систему ценовой регуляции необходимо будет уже после войны. Пока есть указание, чтобы цена не менялась, и цены будут удерживать", — говорит Владимир Омельченко.

[ + – ] Тарифы на электроэнергию могут пересмотреть после войны в Украине, и меньше они точно не станут Фото: Pexels

Некоторые эксперты уверены, что тарифы не будут повышать ни в 2022 году, ни даже в 2023 году.

"Я думаю, маловероятно, что тарифы повысят в 2023 году. Ситуация такова, что в Украине людей, которым нужна работа, их больше, чем предложений самой работы. На бытовом даже уровне это чувствуется. И тот момент, что не планируется повышение минимальной зарплаты, говорит о том, что будет инфляция, а роста зарплат не будет. Реальные доходы не будут расти. В таких условиях повышать тарифы рискованно, не думаю, что они рискнут", — отметил в комментарии Фокусу исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Вероятность, что тарифы для населения в ближайшие полгода не будут менять, достаточно высока

Даже если не весной 2023 года, вопрос роста тарифов ЖКХ для населения будет подниматься на уровне власти в следующем году все равно. Неоднократно опрошенные Фокусом эксперты говорили о реальной стоимости электроэнергии в Украине на уровне 2,5-3,5 грн. за кВт-ч. И на тот момент речь шла о цене в период, когда курс доллара находился на уровне 27 UAH/USD. Да и государственные служащие в Украине периодически признавались – тарифы для населения действительно удерживаются в нерыночных рамках, но придет время избавиться от них.

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"У нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", — отметил год назад в интервью ЭП теперь уже экс-глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.