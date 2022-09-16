Миллиарды на субсидии: как и кто покроет расходы на тарифы для населения

В Украине в новом отопительном сезоне тарифы на воду, газ и электроэнергию остаются на уровне прошлого сезона 2021-2022. Фокус узнал, откуда у государства деньги на покрытие низких тарифов и субсидий ЖКХ.

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Тарифы на газ и электроэнергию остаются в Украине на прежнем уровне, а субсидии, которые, по данным Минсоцполитики, получают 2,2 млн. домохозяйств, слабо мотивируют граждан экономить дорогостоящие энергоресурсы. Об этом идет речь в статье Фокуса "Меньше газа. Как Украина будет экономить газ зимой и причем здесь субсидии".

"Большинству семей субсидии были начислены автоматически. В государственном бюджете на 2022 год на предоставление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа предусмотрено около 37,9 млрд. грн. Этой суммы хватит для предоставления указанных видов государственной поддержки", — сообщили в Минсоцполитики.

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что сегодня правительству стоило бы призвать население к экономии.

"Правительству следует уговаривать население максимально сократить потребление – и газа, и отопления, и горячей воды. Максимально экономить. Использовать программу "Прикрути". Тарифы в Европе космические, и у них есть стимулы снижать энергопотребление, в отличие от нас. У нас парадоксальная ситуация, когда топить газом дешевле, чем биомассой или дровами. Цены на ресурсы выросли, а газ стоит также. У людей нет стимулов, чтобы использовать меньше ресурсов", — отметил Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital.

Исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук говорит, что в Украине не только субсидии, но и остальные расходы на энергоресурсы покрываются только за счет кредитов и грантов от иностранных правительств и организаций.

[ + – ] В то время, как в ЕС вводят новые нормативы сокращения энергопотребления, в Украине спрос на газ и электроэнергию снижается из-за войны Фото: Pexels

"Какая-то часть (расходов на тарифы и субсидии) будет покрываться от внутренних налогов, но проект бюджета сформирован так, что 20% ВВП – это дефицит, который покрывается за счет кредитов и грантов иностранных партнеров. Средства от ЕС в размере 5 млрд. евро и от USAID $4,5 млрд – все это подготовка к отопительному сезону. Потому что ресурсы стоят дорого, нам выдают для этого средства, чтоб мы прошли этот сезон", — отметил Дмитрий Боярчук.

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Эксперты объясняют: в новом отопительном сезоне экономия газа в Украине будет связана с двумя ключевыми факторами. Первый – это так называемая вынужденная экономия, когда предприятия, не имея финансовых средств, будут сокращать потребление газа, чтобы снизить расходы. Второй – это форс-мажор в виде повреждения критической инфраструктуры вследствие ракетных ударов России, что может привести к паузам в поставках тепла и газа как населению, так и бизнесу.

"Революции в экономии энергоресурсов ожидать сложно. Экономия будет за счет того, что уменьшат температуру подачи воды и тепловой энергии. Возможно, предприятия и сами будут заинтересованы экономить", — считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Ранее Фокус писал, что Украина планирует к ноябрю 2022 года накопить в ПХГ 14,4-15 млрд. кубометров газа. Это тот объем, который нужен Украине, чтобы относительно безопасно пройти отопительный сезон, нивелируя риск возникновения дефицита газа.

Как сообщалось, цена электроэнергии для населения в Украине установлена на уровне 1,44 грн. за кВт-ч при потреблении за месяц до 250 кВт-ч и 1,68 грн. – для потребления свыше 250 кВт-ч. Продление действующего тарифа на электроэнергию обеспечило постановление Кабинета Министров Украины №453, где действие тарифов для бытовых потребителей продлено до конца октября 2022 года.