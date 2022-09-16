Мільярди на субсидії: як і хто покриє витрати на тарифи для населення

В Україні у новому опалювальному сезоні тарифи на воду, газ та електроенергію залишаються на рівні минулого сезону 2021-2022. Фокус дізнався, звідки у держави гроші на покриття низьких тарифів та субсидій ЖКГ.

Related video

Тарифи на газ та електроенергію залишаються в Україні на колишньому рівні, а субсидії, які, за даними Мінсоцполітики, одержують 2,2 млн домогосподарств, слабо мотивують громадян заощаджувати дорогі енергоресурси. Про це йдеться у статті Фокусу "Менше газу. Як Україна економитиме газ взимку і причому тут субсидії".

"Більшості сімей субсидії нараховано автоматично. В державному бюджеті на 2022 рік на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та зрідженого газу передбачено близько 37,9 млрд грн. Цієї суми вистачить для надання зазначених видів державної підтримки", — повідомили у Мінсоцполітики.

Опитані Фокусом експерти зазначають, що сьогодні уряду варто закликати населення до економії.

"Уряду слід умовляти населення максимально скоротити споживання — і газу, і опалення, і гарячої води. Максимально економити. Використовувати програму "Прикрути". Тарифи в Європі космічні, і вони мають стимули знижувати енергоспоживання, на відміну від нас. У нас парадоксальна ситуація, коли топити газом дешевше, ніж біомасою чи дровами. Ціни на ресурси зросли, а газ коштує так само. Люди не мають стимулів, щоб використовувати менше ресурсів", — зазначив Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.

Виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук каже, що в Україні не лише субсидії, а й решта витрат на енергоресурси покривається лише коштом кредитів та грантів від іноземних урядів та організацій.

[ + – ] Тоді, як в ЄС запроваджують нові нормативи скорочення енергоспоживання, в Україні попит на газ та електроенергію знижується через війну Фото: Pexels

"Якась частина (витрат на тарифи та субсидії) покриватиметься від внутрішніх податків, але проєкт бюджету сформований так, що 20% ВВП — це дефіцит, який покривається коштом кредитів та грантів іноземних партнерів. Кошти від ЄС у розмірі 5 млрд євро та від USAID $4,5 млрд — все це підготовка до опалювального сезону. Тому, що ресурси коштують дорого, нам видають для цього кошти, щоб ми пройшли цей сезон”, — зазначив Дмитро Боярчук.

Важливо

Блекаут, віялові відключення — що далі. Чим обернуться для українців удари РФ по енергомережах

Експерти пояснюють: у новому опалювальному сезоні економія газу в Україні буде пов'язана із двома ключовими факторами. Перший — це так звана вимушена економія, коли підприємства, не маючи фінансових коштів, скорочуватимуть споживання газу, щоб знизити витрати. Другий — це форс-мажор у вигляді пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетних ударів Росії, що може призвести до пауз у постачанні тепла та газу як населенню, так і бізнесу.

"Революції в економії енергоресурсів очікувати складно. Економія буде внаслідок того, що зменшать температуру подачі води та теплової енергії. Можливо, підприємства й самі будуть зацікавлені заощаджувати", — вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Важливо

Готуй буржуйку влітку. Які проблеми з газом і теплом можуть бути в новому зимовому сезоні

Раніше Фокус писав, що Україна планує до листопада 2022 року нагромадити у ПСГ 14,4-15 млрд кубометрів газу. Це той обсяг, який потрібний Україні, щоб відносно безпечно пройти опалювальний сезон, нівелюючи ризик виникнення дефіциту газу.

Як повідомлялося, ціна електроенергії для населення в Україні встановлена на рівні 1,44 грн за кВт-год при споживанні за місяць до 250 кВт-год та 1,68 грн. — Для споживання понад 250 кВт-год. Продовження чинного тарифу на електроенергію забезпечило постанову Кабінету Міністрів України №453, де дія тарифів для побутових споживачів продовжена до кінця жовтня 2022 року.