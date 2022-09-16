Мільярди на субсидії: як і хто покриє витрати на тарифи для населення
В Україні у новому опалювальному сезоні тарифи на воду, газ та електроенергію залишаються на рівні минулого сезону 2021-2022. Фокус дізнався, звідки у держави гроші на покриття низьких тарифів та субсидій ЖКГ.
Тарифи на газ та електроенергію залишаються в Україні на колишньому рівні, а субсидії, які, за даними Мінсоцполітики, одержують 2,2 млн домогосподарств, слабо мотивують громадян заощаджувати дорогі енергоресурси. Про це йдеться у статті Фокусу "Менше газу. Як Україна економитиме газ взимку і причому тут субсидії".
"Більшості сімей субсидії нараховано автоматично. В державному бюджеті на 2022 рік на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та зрідженого газу передбачено близько 37,9 млрд грн. Цієї суми вистачить для надання зазначених видів державної підтримки", — повідомили у Мінсоцполітики.
Опитані Фокусом експерти зазначають, що сьогодні уряду варто закликати населення до економії.
"Уряду слід умовляти населення максимально скоротити споживання — і газу, і опалення, і гарячої води. Максимально економити. Використовувати програму "Прикрути". Тарифи в Європі космічні, і вони мають стимули знижувати енергоспоживання, на відміну від нас. У нас парадоксальна ситуація, коли топити газом дешевше, ніж біомасою чи дровами. Ціни на ресурси зросли, а газ коштує так само. Люди не мають стимулів, щоб використовувати менше ресурсів", — зазначив Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.
Виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук каже, що в Україні не лише субсидії, а й решта витрат на енергоресурси покривається лише коштом кредитів та грантів від іноземних урядів та організацій.
"Якась частина (витрат на тарифи та субсидії) покриватиметься від внутрішніх податків, але проєкт бюджету сформований так, що 20% ВВП — це дефіцит, який покривається коштом кредитів та грантів іноземних партнерів. Кошти від ЄС у розмірі 5 млрд євро та від USAID $4,5 млрд — все це підготовка до опалювального сезону. Тому, що ресурси коштують дорого, нам видають для цього кошти, щоб ми пройшли цей сезон”, — зазначив Дмитро Боярчук.Важливо
Експерти пояснюють: у новому опалювальному сезоні економія газу в Україні буде пов'язана із двома ключовими факторами. Перший — це так звана вимушена економія, коли підприємства, не маючи фінансових коштів, скорочуватимуть споживання газу, щоб знизити витрати. Другий — це форс-мажор у вигляді пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетних ударів Росії, що може призвести до пауз у постачанні тепла та газу як населенню, так і бізнесу.
"Революції в економії енергоресурсів очікувати складно. Економія буде внаслідок того, що зменшать температуру подачі води та теплової енергії. Можливо, підприємства й самі будуть зацікавлені заощаджувати", — вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.Важливо
Раніше Фокус писав, що Україна планує до листопада 2022 року нагромадити у ПСГ 14,4-15 млрд кубометрів газу. Це той обсяг, який потрібний Україні, щоб відносно безпечно пройти опалювальний сезон, нівелюючи ризик виникнення дефіциту газу.
Як повідомлялося, ціна електроенергії для населення в Україні встановлена на рівні 1,44 грн за кВт-год при споживанні за місяць до 250 кВт-год та 1,68 грн. — Для споживання понад 250 кВт-год. Продовження чинного тарифу на електроенергію забезпечило постанову Кабінету Міністрів України №453, де дія тарифів для побутових споживачів продовжена до кінця жовтня 2022 року.