Тарифна прірва. Чому Україні доведеться підвищити тарифи на газ та електроенергію

Європейські компанії підвищують вартість газу та електроенергії для всіх категорій споживачів, готуючись до найскладнішої зими. Тим часом в Україні тарифи заморозили на рівні минулого опалювального сезону. Але ці ціни зафіксовано не назавжди.

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Європейці планують активно скорочувати енергоспоживання (використання газу та електроенергії) цієї зими через побоювання, пов'язані з виникненням дефіциту газу та електроенергії. Як повідомляє The New York Times, ціни на електроенергію у країнах Європи відрізняються нестійкістю.

"У Британії оптова ціна мегават-години електроенергії (достатня для постачання близько 2000 будинків на годину) на початку цього тижня досягла рекордного середньодобового рівня близько 500 фунтів, або 590 доларів, що приблизно вп'ятеро перевищує рівень серпня минулого року", — пише видання, посилаючись на слова Раджива Гогни, партнера консалтингової фірми LCP. У матеріалі видання сказано, що очікується подальше підвищення цін у Великій Британії та інших країнах, а рушійною силою зростання цін є побоювання, що цієї зими в Європі закінчиться газ.

[ + – ] Утримання тарифів на низькому рівні впливає на фінансові можливості компаній Фото: Pexels

У Німеччині постачальники газу вже підвищили ціни на 70-150% порівняно з минулим роком, а уряду довелося вдатися до нових заходів, щоб стримати зростання цін на газ.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що його уряд вирішив знизити податок на додану вартість газу з 19% до 7% до кінця березня 2024 року, пише Euronews. Отже, тепер Німеччина тимчасово знизить податки на природний газ, щоб послабити тиск на споживачів на тлі різкого зростання цін на енергоносії. У Німеччині побоюються, що Росія йтиме шляхом скорочення поставок газу до країн Європи.

Пільгові ціни: як тарифи на електроенергію та газ в Україні відрізняються від європейських

В Україні вартість електроенергії та газу в рази відрізняється від європейських рівнів. При цьому експерти нагадують, що розрив між реальною вартістю ресурсів і тією ціною, яку платить населення, повинен покриватися за чийсь рахунок — мається на увазі, звичайно ж, крос-субсидування тарифів через механізми використання державних компаній "Енергоатом" та "Укргідроенерго" (механізм ПСО) і підприємств промислового сектора, і навіть прямі субсидії з державного бюджету. Тобто самі споживачі (населення насамперед) не оплачують реальну вартість електроенергії.

Оптова ціна електроенергії в деяких країнах ЄС та в Україні*

Країна Ціна, євро/кВт-год Україна 46,47 Італія 441,74 Угорщина 371,23 Греція 338,32 Німеччина 315,26 Франція 400,95 Швеція 74,8 Швейцарія 383,27

*Середньомісячна оптова ціна, станом на липень 2022 року

Джерело: statista.com, ueex.com.ua

Вся електроенергетика та реалізація газу в Україні — пільгова, оскільки ціни на електроенергію в сім разів нижчі, ніж у ЄС, і для промисловості ціни теж у рази нижчі — як електроенергії, так і газу. По суті, всі сидять у пільгах, існує перехресне субсидування", — прокоментував Фокусу директор енергетичних програм Володимир Омельченко. На його думку, пільгові ціни під час війни можна пояснити, проте вони в результаті ведуть підприємства енергетичного сектора у фінансову прірву.

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Тобто йдеться про низькі тарифи, які, з одного боку, дозволяють різним групам споживачів їх оплачувати, а з іншого боку — ведуть до недоотримання оборотних коштів підприємствами енергогалузі. Зі свого боку, недосконала фінансова модель функціонування ринку породжує борги — наприклад, на кінець серпня заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з ВІЕ склала 17,6 млрд грн. Є борги та проблемний дефіцит оборотних коштів і в різних компаній-виробників електроенергії ("Енергоатом", ДПЕК та інші).

[ + – ] У Великій Британії за споживання 100 кВт-год доведеться заплатити 2400 гривень в еквіваленті, а в Україні – 144 гривні за ті ж 100 кВт-год. Фото: Pexels

Ціни на природний газ також поки що утримуються — для споживачів-домогосподарств тарифи на газ у новому сезоні в Україні залишаться на рівні близько 8 грн. за кубометр. На відміну від Німеччини, де споживачам доведеться платити набагато більше, ніж у 2021 році.

"Домогосподарство, що використовує 20 000 кВт-год (близько 2 тисяч кубометрів, — Фокус) на рік, у серпні 2022 року платило в середньому 3568 євро (3 634,36 долара США), що еквівалентно безпрецедентним 18 центам/кВт і на 184% більше, ніж 1 258 євро у серпні 2021 року", — зазначається у статті видання zawya.com.

"Оптові ціни на газ наразі значно вищі навіть за цей рівень, а це означає, що споживча ціна різко зросте ще вище", — каже експерт Verivox з енергетики Торстен Сторк. За оцінками Verivox, заплановані з жовтня збори можуть призвести до збільшення витрат домогосподарств Німеччини на суму від 357 до 1 190 євро на сім'ю, внаслідок чого річні ціни вчетверо перевищать рівень серпня 2021 року.

Домогосподарства Німеччини платять у середньому 78 гривень за кубометр газу, а домогосподарства України — менше ніж 8 грн за кубометр.

"Занижені ціни на енергію (теплову та електричну, в Україні, — Фокус) для побутових споживачів душать ринок тепла та ринок електроенергії. Чому так? Бо на них не надходить достатньо грошей. Тому що держава занижує ціни на електроенергію та тепло", — зазначив раніше енергоексперт Андрій Зінченко, коментуючи проблему тарифів на своїй сторінці у мережі Facebook.

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Як повідомив Фокусу виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк, зараз зростання тарифів неможливе через спеціальний закон, який ухвалив парламент, але, водночас, підприємства галузі перебувають у складній ситуації — деяким уже нема за що придбати паливо. Потрібні компаніям кошти та інші потреби. "Миколаївобленерго" вже просило гроші на машини — їм нема на чому виїжджати. Машини знищуються, вибухають на мінах", — пояснив експерт.

Чекати на зміни. Як в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію, газ та тепло

В уряді регулярно заявляють, що ні ціна електроенергії, ні ціна газу у новому опалювальному сезоні не зміниться. Не зросте і вартість гарячого водопостачання. "Уряд погодив 605 виробникам теплової енергії фіксовані обсяги газу для опалення та гарячого водопостачання на період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року. Ціна — 7 грн. 42 коп. — залишається без змін. Це дозволить узимку забезпечити стабільне постачання тепла до будинків наших громадян", — зазначив нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Володимир Омельченко вважає, що протягом найближчих пів року уряд України не змінюватиме тарифи для населення.

"Війна є війна, змінювати всю систему цінового регулювання необхідно буде вже після війни. Поки що є вказівка, щоб ціна не змінювалася, і ціни утримуватимуть", — каже Володимир Омельченко.

[ + – ] Тарифи на електроенергію можуть переглянути після війни в Україні, і меншими вони точно не стануть Фото: Pexels

Деякі експерти впевнені, що тарифи не підвищуватимуть ні у 2022 році, ні навіть у 2023 році.

"Я думаю, малоймовірно, що тарифи підвищать у 2023 році. Ситуація така, що в Україні людей, яким потрібна робота, їх більше, ніж пропозицій самої роботи. Навіть на побутовому рівні це відчувається. І той момент, що не планується підвищення мінімальної зарплати, говорить про те, що буде інфляція, а зростання зарплат не буде. Реальні доходи не зростатимуть. У таких умовах підвищувати тарифи ризиковано, не думаю, що вони ризикнуть", — зазначив у коментарі Фокусу виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук.

Імовірність, що тарифи для населення протягом найближчих пів року не змінюватимуть, досить висока

Навіть якщо не навесні 2023 року, питання зростання тарифів ЖКГ для населення порушуватиметься на рівні влади наступного року все одно. Неодноразово опитані Фокусом експерти говорили про реальну вартість електроенергії в Україні на рівні 2,5–3,5 грн. за кВт-год. І на той момент йшлося про ціну в період, коли курс долара перебував на рівні 27 UAH/USD. Та й державні службовці в Україні періодично зізнавалися — тарифи для населення справді утримуються в неринкових межах, але настане час позбутися їх.

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"У нас немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості та населення. Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, справді отримує від цього якусь користь", — зазначив рік тому в інтерв'ю ЕП тепер уже ексглава НКРЕКП Валерій Тарасюк.