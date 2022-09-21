Война и Биг Мак. О чем говорят новые цены в Макдоналдсе
В Киеве 20 сентября 2022 года возобновили работу несколько ресторанов Макдоналдс, которые не работали с момента российского вторжения 24 февраля. Цена популярных гамбургеров заметно отличается от довоенной.
Вопрос, когда в Украине откроется McDonald's, в последние месяцы интересовал многих украинцев. В сентябре этот процесс стартовал. СМИ сообщают следующие ориентиры:
- 20 сентября: открытие трех ресторанов в Киеве, которые поначалу будут работать только на доставку по Левому берегу столицы;
- после 27 сентября: возобновление работы еще семи заведений в Киеве;
- следующие два месяца: постепенное открытие ресторанов в Киеве и других городах на западе Украины.
Рестораны McDonald's возобновляют работу с новыми ценами в меню, которые оказались заметно выше довоенных, а именно:
- Биг Мак – 66 грн (до полномасштабной войны) / 101 грн (с 20 сентября 2022 года) +53%
- Биг Тейсти – 112 грн / 169 грн +50,9%
- Гамбургер – 28 грн/ 49 грн +75%
- Чизбургер – 32 грн/ 57 грн +78,1%
- Картофель фри S – 26 грн/ 40 грн +53,8%
То есть, блюда в ресторане Макдоналдс в среднем подорожали на 50-75%. Интересно, что новые цены в McDonald's заметно опережают инфляцию в Украине. Если опираться на информацию Госстата, за период с марта по август 2022 года, пока Макдоналдс не работал, инфляция в Украине составила 15,2%. Даже в годовом измерении, согласно прогнозам НБУ, инфляция в 2022 году ожидается около 30%.
Согласно предположениям Фокуса, цены в McDonald's повысили из-за совокупности следующих неблагоприятных факторов:
- рост цен на продовольствие в Украине
- дальнейшие инфляционные ожидания
- девальвация гривны и девальвационные ожидания
- усложнение и удорожание логистики
- недополучение прибыли и издержки во время длительного простоя
- военные риски
В частности, к росту себестоимости и отпускной цены блюд из меню McDonald's могло привести подорожание продуктов питания в Украине. Как ранее сообщал Фокус, по информации Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в течение года подорожали все группы продуктов, а именно:
- овощи +130% (в 2,3 раза)
- мясо +21%
- молочные продукты +24%
- яйца +12%
В частности, цены на овощи изменились следующим образом:
- капуста белокочанная +307% (в 4 раза) до 26,85 грн за кг
- лук репчатый +194% (почти в 3 раза) до 31,26 грн/кг
- морковь +126% (в 2,3 раза) до 23,34 грн за кг
- свекла +37% (в 1,4 раза) до 12,73 грн за кг
- томаты +41% до 43,77 грн/кг
- картофель +30% до 11,29 грн за кг
Однако для полноты картины приведем сравнение довоенных и нынешних цен в Макдоналдсе в долларовом эквиваленте:
- Биг Мак — $2,28* (до войны) / $2,45** (с 20 сентября 2022 года) +7,3%
- Биг Тейсти — $3,87 / $4,09 +5,8%
- Гамбургер – $0,97 грн / $1,19 грн +22,7%
- Чизбургер – $1,1 / $1,38 +24,9%
- Картофель фри S — $0,90 / $0,97 грн +7,9%
* Курс 28,96 UAH/USD (курс покупки на наличном рынке в банках 23 февраля 2022 года)
** Курс 41,30 UAH/USD (курс покупки на наличном рынке в банках 20 сентября 2022 года)
То есть, в долларовом эквиваленте цены в McDonald's изменились менее существенно. Рост цены в долларах на 20-25% можно заметить у самых дешевых позиций меню.
Большинство украинских граждан получают доходы в гривне. Соответственно, покупательная способность украинцев в сети ресторанов Макдоналдс снизилась следующим образом:
- Студенческая стипендия* = 30 Биг Маков (до войны) / 19 Биг Маков (после 20 сентября)
- Минимальная зарплата** (после налогообложения) = 79 Биг Маков / 51 Биг Мак
- Средняя зарплата по Украине*** = 220 Биг Маков / 101 Биг Мак
*2000 грн
**5232,5 грн
***14577 грн в январе 2022 года с учетом ее возможного снижения на 30% по состоянию на сентябрь 2022 года.
То есть, можно сделать вывод, что покупательная способность украинцев в ресторанах McDonald's из-за полномасштабной войны с Россией в среднем снизилась более чем вдвое.
Напомним, ранее Фокус писал, что зарплаты украинцев, по оценке экспертов, снизились на 30-40%.
Также Фокус сообщал, что иностранные инвесторы в Украине нуждаются в страховании военных рисков. Ранее Фокус уточнял, как работают магазины, ТРЦ и рестораны во время воздушной тревоги, а также новые правила работы Макдоналдс.