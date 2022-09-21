Война и Биг Мак. О чем говорят новые цены в Макдоналдсе

В Киеве 20 сентября 2022 года возобновили работу несколько ресторанов Макдоналдс, которые не работали с момента российского вторжения 24 февраля. Цена популярных гамбургеров заметно отличается от довоенной.

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Вопрос, когда в Украине откроется McDonald's, в последние месяцы интересовал многих украинцев. В сентябре этот процесс стартовал. СМИ сообщают следующие ориентиры:

20 сентября: открытие трех ресторанов в Киеве, которые поначалу будут работать только на доставку по Левому берегу столицы;

после 27 сентября: возобновление работы еще семи заведений в Киеве;

следующие два месяца: постепенное открытие ресторанов в Киеве и других городах на западе Украины.

[ + – ] С 20 сентября в Киеве заработала доставка McDonald's

Рестораны McDonald's возобновляют работу с новыми ценами в меню, которые оказались заметно выше довоенных, а именно:

Биг Мак – 66 грн (до полномасштабной войны) / 101 грн (с 20 сентября 2022 года) +53%

Биг Тейсти – 112 грн / 169 грн +50,9%

Гамбургер – 28 грн/ 49 грн +75%

Чизбургер – 32 грн/ 57 грн +78,1%

Картофель фри S – 26 грн/ 40 грн +53,8%

То есть, блюда в ресторане Макдоналдс в среднем подорожали на 50-75%. Интересно, что новые цены в McDonald's заметно опережают инфляцию в Украине. Если опираться на информацию Госстата, за период с марта по август 2022 года, пока Макдоналдс не работал, инфляция в Украине составила 15,2%. Даже в годовом измерении, согласно прогнозам НБУ, инфляция в 2022 году ожидается около 30%.

Согласно предположениям Фокуса, цены в McDonald's повысили из-за совокупности следующих неблагоприятных факторов:

рост цен на продовольствие в Украине

дальнейшие инфляционные ожидания

девальвация гривны и девальвационные ожидания

усложнение и удорожание логистики

недополучение прибыли и издержки во время длительного простоя

военные риски

В частности, к росту себестоимости и отпускной цены блюд из меню McDonald's могло привести подорожание продуктов питания в Украине. Как ранее сообщал Фокус, по информации Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в течение года подорожали все группы продуктов, а именно:

овощи +130% (в 2,3 раза)

мясо +21%

молочные продукты +24%

яйца +12%

В частности, цены на овощи изменились следующим образом:

капуста белокочанная +307% (в 4 раза) до 26,85 грн за кг

лук репчатый +194% (почти в 3 раза) до 31,26 грн/кг

морковь +126% (в 2,3 раза) до 23,34 грн за кг

свекла +37% (в 1,4 раза) до 12,73 грн за кг

томаты +41% до 43,77 грн/кг

картофель +30% до 11,29 грн за кг

Однако для полноты картины приведем сравнение довоенных и нынешних цен в Макдоналдсе в долларовом эквиваленте:

Биг Мак — $2,28* (до войны) / $2,45** (с 20 сентября 2022 года) +7,3%

Биг Тейсти — $3,87 / $4,09 +5,8%

Гамбургер – $0,97 грн / $1,19 грн +22,7%

Чизбургер – $1,1 / $1,38 +24,9%

Картофель фри S — $0,90 / $0,97 грн +7,9%

* Курс 28,96 UAH/USD (курс покупки на наличном рынке в банках 23 февраля 2022 года)

** Курс 41,30 UAH/USD (курс покупки на наличном рынке в банках 20 сентября 2022 года)

То есть, в долларовом эквиваленте цены в McDonald's изменились менее существенно. Рост цены в долларах на 20-25% можно заметить у самых дешевых позиций меню.

Большинство украинских граждан получают доходы в гривне. Соответственно, покупательная способность украинцев в сети ресторанов Макдоналдс снизилась следующим образом:

Студенческая стипендия* = 30 Биг Маков (до войны) / 19 Биг Маков (после 20 сентября)

Минимальная зарплата** (после налогообложения) = 79 Биг Маков / 51 Биг Мак

Средняя зарплата по Украине*** = 220 Биг Маков / 101 Биг Мак

*2000 грн

**5232,5 грн

***14577 грн в январе 2022 года с учетом ее возможного снижения на 30% по состоянию на сентябрь 2022 года.

То есть, можно сделать вывод, что покупательная способность украинцев в ресторанах McDonald's из-за полномасштабной войны с Россией в среднем снизилась более чем вдвое.

Напомним, ранее Фокус писал, что зарплаты украинцев, по оценке экспертов, снизились на 30-40%.

Также Фокус сообщал, что иностранные инвесторы в Украине нуждаются в страховании военных рисков. Ранее Фокус уточнял, как работают магазины, ТРЦ и рестораны во время воздушной тревоги, а также новые правила работы Макдоналдс.