Війна та Біг Мак. Про що говорять нові ціни в Макдональдсі

У Києві 20 вересня 2022 року відновили роботу кілька ресторанів "Макдоналдс", які не працювали з моменту російського вторгнення 24 лютого. Ціна популярних гамбургерів помітно відрізняється від довоєнної.

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Питання, коли в Україні відкриється McDonald's, останніми місяцями цікавило багатьох українців. У вересні цей процес розпочався. ЗМІ повідомляють такі орієнтири:

20 вересня: відкриття трьох ресторанів у Києві, які спочатку працюватимуть лише на доставку на Лівому березі столиці;

після 27 вересня: поновлення роботи ще семи закладів у Києві;

наступні два місяці: поступове відкриття ресторанів у Києві та інших містах на заході України.

[ + – ] З 20 вересня у Києві запрацювала доставка McDonald's

Ресторани McDonald's відновлюють роботу з новими цінами в меню, які виявилися помітно вищими за довоєнні, а саме:

Біг Мак — 66 грн (до повномасштабної війни)/101 грн (з 20 вересня 2022 року) +53%

Біг Тейсті — 112 грн/169 грн +50,9%

Гамбургер — 28 грн/49 грн +75%

Чізбургер — 32 грн/57 грн +78,1%

Картопля фрі S — 26 грн/ 40 грн +53,8%

Тобто страви в ресторані Макдоналдс у середньому подорожчали на 50-75%. Цікаво, що нові ціни у McDonald's помітно випереджають інфляцію в Україні. Якщо спиратися на інформацію Держстату, за період із березня по серпень 2022 року, допоки Макдоналдс не працював, інфляція в Україні становила 15,2%. Навіть у річному вимірі, згідно з прогнозами НБУ, інфляція у 2022 році очікується близько 30%.

Згідно з припущеннями Фокусу, ціни в McDonald's підвищили через сукупність таких несприятливих факторів:

зростання цін на продовольство в Україні

подальші інфляційні очікування

девальвація гривні та девальваційні очікування

ускладнення та подорожчання логістики

недоотримання прибутку та витрати під час тривалого простою

військові ризики

Зокрема, зростання собівартості та відпускної ціни страв з меню McDonald's могло спричинити подорожчання продуктів харчування в Україні. Як раніше повідомляв Фокус, за інформацією Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), протягом року подорожчали всі групи продуктів, а саме:

овочі +130% (у 2,3 раза)

м'ясо +21%

молочні продукти +24%

яйця +12%

Зокрема, ціни на овочі змінилися так:

капуста білокачанна +307% (у 4 рази) до 26,85 грн за кг

цибуля ріпчаста +194% (майже в 3 рази) до 31,26 грн/кг

морква +126% (у 2,3 раза) до 23,34 грн за кг

буряк +37% (в 1,4 раза) до 12,73 грн за кг

томати +41% до 43,77 грн/кг

картопля +30% до 11,29 грн за кг

Однак для повноти картини наведемо порівняння довоєнних та нинішніх цін у Макдоналдсі у доларовому еквіваленті:

Біг Мак — $2,28* (до війни)/$2,45** (з 20 вересня 2022 року) +7,3%

Біг Тейсті — $3,87/$4,09 +5,8%

Гамбургер — $0,97 грн/$1,19 грн +22,7%

Чізбургер — $1,1/$1,38 +24,9%

Картопля фрі S — $0,90/$0,97 грн +7,9%

* Курс 28,96 UAH/USD (курс покупки на готівковому ринку в банках 23 лютого 2022 року)

** Курс 41,30 UAH/USD (курс покупки на готівковому ринку в банках 20 вересня 2022 року)

Тобто, у доларовому еквіваленті ціни в McDonald's змінилися менш суттєво. Зростання ціни в доларах на 20-25% можна побачити у найдешевших позицій меню.

Більшість українських громадян одержують доходи у гривні. Відповідно, купівельна спроможність українців у мережі ресторанів Макдоналдс знизилася так:

Студентська стипендія* = 30 Біг Маків (до війни)/19 Біг Маків (після 20 вересня)

Мінімальна зарплата** (після оподаткування) = 79 Біг Маків/51 Біг Мак

Середня зарплатня по Україні *** = 220 Біг Маків/101 Біг Мак

*2 000 грн

**5 232,5 грн

***14 577 грн у січні 2022 року з урахуванням її можливого зниження на 30% станом на вересень 2022 року.

Тобто можна зробити висновок, що купівельна спроможність українців у ресторанах McDonald's через повномасштабну війну з Росією в середньому знизилася більш ніж удвічі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що зарплати українців, за оцінкою експертів, знизилися на 30-40%.

Також Фокус повідомляв, що іноземні інвестори в Україні потребують страхування військових ризиків. Раніше Фокус уточнював, як працюють магазини, ТРЦ та ресторани під час повітряної тривоги, а також нові правила роботи Макдоналдс.