Помешали разногласия: страны ЕС не смогли ввести лимит цен на нефть из РФ

В ЕС должны еще проработать много деталей, в частности, каким будет предельный потолок на российскую нефть.

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Страны Евросоюза не смогли достичь соглашения по поводу ограничения цен на российскую нефть. Против выступили страны, сильно зависящие от российских энергоресурсов, сообщает издание Bloomberg.

Кто помешал договору

Против санкций выступили такие страны, как Кипр и Венгрия. Еще ряд стран хотят получить гарантии, что их поставки черного золота останутся неприкосновенными после введения предельной цены на энергоресурсы из России. Об этом просили Венгрия, Словакия и Чехия.

Кроме того, государства, которые занимаются транспортировкой российской нефти, могут тоже потребовать гарантии для своих поставок. Также в ЕС должны еще проработать много деталей, в частности, каким будет предельный потолок на российскую нефть.

Напомним, что страны G7 ранее договорились с 5 декабря ввести ограничение цен на российскую нефть. В Москве, в ответ на это, грозили сократить поставки энергоресурсов странам, которые поддержат эту меру.

Также сообщалось, что американские чиновники недовольны медленным действием санкций на экономику России. Дело в том, что администрация президента США недооценила заоблачные доходы России от продажи нефти Китаю, Индии и даже Саудовской Аравии. В первые 100 дней полномасштабной войны в Украине агрессор заработал рекордные 93 млрд евро на экспорте нефти, газа и угля.

СМИ также подсчитывали, сколько Россия потеряла из-за отказа некоторых стран Европы от экспорта энергоресурсов. За августа доходы РФ снизились на 13% по сравнению с июлем.