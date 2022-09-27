Перешкодили суперечності: країни ЄС не змогли запровадити ліміт цін на нафту з РФ

У ЄС мають ще доопрацювати багато деталей, зокрема, якою буде гранична стеля на російську нафту.

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Країни Євросоюзу не змогли досягти угоди щодо обмеження цін на російську нафту. Проти виступили країни, які сильно залежать від російських енергоресурсів, повідомляє видання Bloomberg.

Хто завадив договору

Проти санкцій виступили такі країни, як Кіпр та Угорщина. Ще низка країн хочуть отримати гарантії, що їхнє постачання чорного золота залишиться недоторканим після введення граничної ціни на енергоресурси з Росії. Про це просили Угорщина, Словаччина та Чехія.

Крім того, держави, які займаються транспортуванням російської нафти, можуть також вимагати гарантії для своїх постачань. Також у ЄС мають ще пропрацювати багато деталей, зокрема, якою буде гранична стеля на російську нафту.

Нагадаємо, що країни G7 раніше домовилися з 5 грудня запровадити обмеження цін на російську нафту. У Москві, у відповідь на це, погрожували скоротити постачання енергоресурсів країнам, які підтримають цей захід.

Також повідомлялося, що американські чиновники незадоволені повільною дією санкцій на економіку Росії. Річ у тім, що адміністрація президента США недооцінила надхмарні доходи Росії від продажу нафти Китаю, Індії та навіть Саудівської Аравії. У перші 100 днів повномасштабної війни в Україні агресор заробив рекордні 93 млрд євро на експорті нафти, газу та вугілля.

ЗМІ також підраховували, скільки Росія втратила через відмову деяких країн Європи від експорту енергоресурсів. За серпень доходи РФ знизилися на 13% проти липня.