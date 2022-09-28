По адресу, в отделении или в почтомат: украинцы будут меньше платить за посылки на почте

Скидка распространяется на доставку посылок до 30 кг на отделение, по адресу или в почтомат (до 20 кг) по Украине.

Related video

Украинцы каждое воскресенье до конца октября 2022 года смогут отправлять посылку с 30% скидкой. Об этом сообщила пресс-служба "Новой почтф".

Сообщается, что скидка распространяется на доставку посылок до 30 кг на отделение, по адресу или в почтомат (до 20 кг) по всей территории Украины (кроме временно оккупированных областей).

"В то же время, каждый клиент в этот день может отправить неограниченное количество посылок и получить скидку на доставку", — сказано в сообщении.

Воспользоваться акцией украинцы могут 2, 9, 16, 23 и 30 октября. Акционная цена не действует на доплату за адресное обслуживание, комиссию за оценочную стоимость, упаковку и отправку документов и грузов больше 30 кг.

Напомним, в Украине некоторое время не будут принимать заявки на выплату финансовой помощи украинцам от международных организаций через платформу "єДопомога". Дело в том, что украинцы уже подали почти 10 млн заявок в "єДопомогу", и теперь специалистам нужно детально проработать все полученные заявки.

Ранее Фокус рассказывал, как подготовить домашних любимцев к переезду, и каких правил стоит придерживаться, чтобы без проблем пересечь границу.

Также Фокус писал, что в преддверии наступающих холодов украинцам, которые живут возле прифронтовой зоны, бесплатно раздадут дрова для отопления своих домов.