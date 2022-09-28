На адресу, у відділення або до поштомату: українці менше платитимуть за посилки на пошті

Знижка поширюється на доставку посилок до 30 кг на відділення, на адресу або до поштомату (до 20 кг) по Україні.

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Українці щонеділі до кінця жовтня 2022 року зможуть надсилати посилку з 30% знижкою. Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Повідомляється, що знижка поширюється на доставку посилок до 30 кг на відділення, за адресою або до поштомату (до 20 кг) по всій території України (крім тимчасово окупованих областей).

"Водночас, кожен клієнт у цей день може відправити необмежену кількість посилок та отримати знижку на доставку", — йдеться у повідомленні.

Скористатися акцією українці можуть 2, 9, 16, 23 та 30 жовтня. Акційна ціна не діє на доплату за адресне обслуговування, комісію за оціночну вартість, пакування та відправлення документів та вантажів понад 30 кг.

Нагадаємо, в Україні деякий час не прийматимуть заявки на виплату фінансової допомоги українцям від міжнародних організацій через платформу "єДопомога". Річ у тому, що українці вже подали майже 10 млн заявок на "єДопомогу", і тепер фахівцям потрібно детально опрацювати всі отримані заявки.

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