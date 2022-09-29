Экономика войны: Украина получила 500 миллионов евро от ЕС

Средства направят на обеспечение финансирования актуальных расходов государства, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

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Европейский союз в среду, 28 сентября, перечислил правительству Украины 500 млн евро грантовых средств в рамках подписанного 5 сентября контракта по развитию государства и усилению устойчивости-III. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На что потратят деньги

Деньги переслали в общий фонд государственного бюджета. Средства направят на обеспечение финансирования актуальных расходов государства, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

Часть денег также передадут на поддержку продовольственной безопасности и усиление экономической устойчивости страны через обеспечение бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе путем обеспечения доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу.

Напомним, недавно МВФ решил выделить Украине 1,4 млрд долларов на поддержку экономики в условиях войны с Россией. Национальный банк Украины рассчитывает, что к концу 2022 года на счета поступит 15-20 млрд долларов кредитов.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выплатил Украине 500 млн евро немедленной помощи на неотложные потребности. Это первая транзакция в рамках пакета экстренных мер солидарности для Украины на сумму 1,59 млрд евро. Первую выплату украинское правительство планирует направить на первоочередные краткосрочные финансовые потребности:

обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры

поддержать финансово предприятия "Укравтодор" и" Укрзализныця".

Также Фокус писал, что ЕБРР резко ухудшил прогноз по украинской экономике на 2023 год. Так, процесс восстановления украинской экономики в 2023 году оценили в 8%, хотя раньше оценка составляла 25%.