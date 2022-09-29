Економіка війни: Україна отримала 500 мільйонів євро від ЄС

Кошти спрямують на забезпечення фінансування актуальних витрат держави, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах.

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Європейський союз у середу, 28 вересня, переказав уряду України 500 млн євро грантових коштів у межах підписаного 5 вересня контракту щодо розвитку держави та посилення стійкості-III. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

На що витратять гроші

Гроші переказали загальному фонду державного бюджету. Кошти спрямують на забезпечення фінансування актуальних витрат держави, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах.

Частину грошей також передадуть на підтримку продовольчої безпеки та посилення економічної стійкості країни через забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської та харчової продукції, зокрема шляхом забезпечення доступу малих фермерських господарств до оборотного капіталу.

Нагадаємо, нещодавно МВФ вирішив виділити Україні 1,4 млрд доларів на підтримку економіки в умовах війни з Росією. Національний банк України розраховує, що до кінця 2022 року на рахунки надійде 15-20 млрд доларів кредитів.

Крім того, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виплатив Україні 500 млн євро негайної допомоги на невідкладні потреби. Це перша транзакція у межах пакету екстрених заходів солідарності для України на суму 1,59 млрд євро. Першу виплату український уряд планує спрямувати на першочергові короткострокові фінансові потреби:

забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури;

підтримати фінансово підприємства "Укравтодор" та "Укрзалізниця".

Також Фокус писав, що ЄБРР різко погіршив прогноз щодо української економіки на 2023 рік. Так, процес відновлення української економіки у 2023 році оцінили у 8%, хоча раніше оцінка становила 25%.