Эксперт назвал 4 условия, при которых гривна укрепится

Война в Украине и кризис в экономике, как следствие агрессии, не позволяют рассчитывать на серьезное укрепление гривны, которая с февраля переживает девальвационные скачки.

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В госбюджете на 2023 год правительство заложило курс доллара на уровне 42,2 UAH/USD. Экономисты Группы ICU считают, что в 2023 году курс доллара достигнет отметки 45 UAH/USD. Пока никто из опрошенных Фокусом экспертов не озвучил предположение, что гривна в 2023 году может серьезно укрепиться. Возможно, потому что все прогнозы аналитики и правительства, и частных компаний строят на гипотезе, что война в Украине будет идти весь 2023 год. Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Никакой стабильности. Каким будет курс доллара в 2023 году".

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко сообщил: чтобы укрепить гривну, необходимо снизить спрос на иностранную валюту. А для этого, по словам Германа Марченко, нужны условия:

1) коренной перелом в войне, возобновление, где возможно, деловой и бизнес-активности

2) четкая и эффективная стратегия по экономическому восстановлению страны, в том числе, с помощью иностранных инвестиций

3) баланс государственного бюджета уже в 2023 году, покрытие "дыры" между поступлениями и расходами (согласно проекту госбюджета, разница в бюджете составляет около $500 млрд)

4) рост доходов граждан ориентировочно на 15-20%.

"На самом деле фактор (влияния на валютный курс) только один – сроки, в которые Украина победит в войне с агрессором. Ведь все другие факторы, непосредственно влияющие на курс, зависят именно от него. Когда и как будут выплачиваться репарации, каковы будут объемы внешних инвестиций, каким будет послевоенное соотношение экспорта и импорта, как много средств потребуется стране для восстановления и какими будут источники финансирования? Вопросов очень много и ни один из них пока нет четкого ответа. Мы переживаем очень сложный период абсолютной неопределенности, так что делать какие-либо прогнозы не просто трудно, а невозможно", — объяснила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Руководитель аналитического отдела Международной Академии Биржевой Торговли Андрей Шевчишин уверен: решающими для того, каким будет валютный курс в 2023 году, станут в итоге два важных фактора: внешняя помощь и период активной фазы войны. "Нам потребуется много импорта, технологичного, в том числе, поэтому инвестиции, репарации и контрибуции — обязательные условия для стабильности рынка. Также очень важно, чтобы в этот период соответствующей была политика НБУ и Минфина", — резюмировал Андрей Шевчишин.

Ранее Фокус писал, что НБУ решил оставить учетную ставку на уровне 25%, по мнению аналитиков Нацбанка, учетная ставка на уровне 25% годовых поддержит курсовую стабильность, а в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционных процессов.

Как сообщалось, из Национального банка ушел Кирилл Шевченко, а новым руководителем стал банкир Андрей Пышный. Эксперты считают, что существенных изменений в валютной и монетарной сферах ротация в НБУ не принесет.

Напомним, в Украине действуют ограничения на получение валюты со счетов в размере эквивалента 100 тыс. грн. в день. Некоторые банки нарушают правило, выдавая со счета значительно меньшие суммы.