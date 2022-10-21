Експерт назвав 4 умови, за яких гривня зміцниться

Війна в Україні та криза в економіці як наслідок агресії не дозволяють розраховувати на серйозне зміцнення гривні, яка з лютого переживає девальваційні стрибки.

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У держбюджеті на 2023 рік уряд заклав курс долара на рівні 42,2 UAH/USD. Економісти Групи ICU вважають, що у 2023 році курс долара досягне позначки 45 UAH/USD. Поки що ніхто з опитаних Фокусом експертів не озвучив припущення, що гривня у 2023 році може серйозно зміцнитися. Можливо, тому що всі прогнози аналітики і уряду, і приватних компаній будують на гіпотезі, що війна в Україні триватиме весь 2023 рік. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Жодної стабільності. Яким буде курс долара в 2023 році".

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко повідомив: щоб зміцнити гривню необхідно знизити попит на іноземну валюту. А для цього, за словами Германа Марченка, потрібні умови:

1) корінний перелом у війні, відновлення, де можливо, ділової та бізнес-активності

2) чітка та ефективна стратегія щодо економічного відновлення країни, зокрема за допомогою іноземних інвестицій

3) баланс державного бюджету вже у 2023 році, покриття "дірки" між надходженнями та видатками (згідно з проєктом держбюджету, різниця в бюджеті становить близько $500 млрд)

4) зростання доходів громадян орієнтовно на 15–20%.

Насправді фактор (впливи на валютний курс) лише один — терміни, в які Україна переможе у війні з агресором. Адже всі інші фактори, що безпосередньо впливають на курс, залежать саме від нього. Коли і як виплачуватимуться репарації, якими будуть об'єми зовнішніх інвестицій, яким буде післявоєнне співвідношення експорту та імпорту, як багато коштів потрібно країні для відновлення і якими будуть джерела фінансування? Питань дуже багато і жодне з них поки що немає чіткої відповіді. Ми переживаємо дуже складний період абсолютної невизначеності, так що робити якісь прогнози не просто складно, а неможливо", — пояснила директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько.

Керівник аналітичного відділу Міжнародної Академії Біржової Торгівлі Андрій Шевчишин упевнений: вирішальними для того, яким буде валютний курс у 2023 році, стануть у результаті два важливі чинники: зовнішня допомога та період активної фази війни. "Нам знадобиться багато імпорту, технологічного зокрема, тому інвестиції, репарації та контрибуції — обов'язкові умови для стабільності ринку. Також дуже важливо, щоб у цей період відповідною була політика НБУ та Мінфіну", — резюмував Андрій Шевчишин.

Раніше Фокус писав, що НБУ вирішив залишити облікову ставку на рівні 25%, на думку аналітиків Нацбанку, облікова ставка на рівні 25% річних підтримає курсову стабільність, а надалі сприятиме збереженню керованості інфляційних процесів.

Як повідомлялося, із Національного банку пішов Кирило Шевченко, а новим керівником став банкір Андрій Пишний. Експерти вважають, що суттєвих змін у валютній та монетарній сферах ротація в НБУ не принесе.

Нагадаємо, в Україні діють обмеження на одержання валюти з рахунків у розмірі еквівалента 100 тис. грн. в день. Деякі банки порушують правило, видаючи з рахунку значно менші суми.