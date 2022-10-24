Впервые с лета: цены на газ в Европе опустились ниже $1000

Одна из причин снижения цен – заполненность европейских газовых хранилищ более чем на 90%.

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Цена на природный газ в Европе на торгах в понедельник, 24 октября 2022 года, опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров впервые с 14 июня. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $989 долларов за 1 тыс. куб. м, или до 97,25 евро за 1 МВт-ч. Отмечается, что 24 октября цена газа стала ниже более чем на 14%.

Как пишет издание Bloomberg, одна из причин снижения цен – заполненность европейских газовых хранилищ более чем на 90%.

Напомним, что президент Реджеп Эрдоган согласился с идеей Путина сделать в Турции газовой хаб. Лидеры Евросоюза также отказались от идеи обсуждения ограничений цен на газ. Причиной такого решения стали политические разногласия и опасения по поводу безопасности поставок.

Тем временем страны Евросоюза сильно сократили зависимость от поставок газа из России с февраля 2022 года, когда лидер Кремля Владимир Путин отдал приказ войскам вторгнуться в Украину. Как заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ЕС заменил 2/3 поставок газа из РФ.

"Факт заключается в том, что нам потребовалось всего 8 месяцев, чтобы заменить 2/3 поставок газа из РФ. Другими словами, мы значительно ускорили диверсификацию за счет других поставщиков", — заметила фон дер Ляйен.

Ранее Фокус писал, что Украина начала наращивать импорт природного газа из Европы, на фоне снижения цен на голубое топливо. Так, 15-16 октября объемы поставок увеличились до 9,4-9,5 млн. куб. м, а 17 октября – до 7,8 млн куб. м.