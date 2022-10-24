Вперше з літа: ціни на газ у Європі опустилися нижче за $1000

Однією з причин зниження цін є заповнення європейських газових сховищ більш ніж на 90%.

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Ціна на природний газ у Європі на торгах у понеділок, 24 жовтня 2022 року, опустилася нижче за $1000 за тисячу кубометрів вперше з 14 червня. Про це свідчать дані біржі ICE.

Так, вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $989 доларів за 1 тис. куб. м, або до 97,25 євро за 1 МВт-год. Зазначається, що 24 жовтня ціна газу стала нижчою більш ніж на 14%.

Як пише видання Bloomberg, одна із причин зниження цін — заповненість європейських газових сховищ більш ніж на 90%.

Нагадаємо, що президент Реджеп Ердоган погодився з ідеєю Путіна зробити в Туреччині газовий хаб. Лідери Євросоюзу також відмовилися від ідеї обговорення обмежень цін на газ. Причиною такого рішення стали політичні розбіжності та побоювання щодо безпеки постачання.

Тим часом країни Євросоюзу сильно скоротили залежність від постачання газу з Росії з лютого 2022 року, коли лідер Кремля Володимир Путін наказав військам вторгнутися в Україну. Як заявила глава Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, ЄС замінив 2/3 постачання газу з РФ.

"Факт полягає в тому, що нам знадобилося лише 8 місяців, щоб замінити 2/3 постачання газу з РФ. Іншими словами, ми значно прискорили диверсифікацію шляхом інших постачальників", — зауважила фон дер Ляєн.

Раніше Фокус писав, що Україна почала нарощувати імпорт природного газу з Європи на тлі зниження цін на блакитне паливо. Так, 15-16 жовтня обсяги постачання збільшилися до 9,4-9,5 млн куб. м, а 17 жовтня — до 7,8 млн куб. м.