В Европе избыток газа на фоне теплой осени и забитых хранилищ: чем поможет Украина

За последние два дня заявки на поставки газа из Европы для закачки в подземные хранилища выросли с 8-10 млн кубометров в сутки до 20-21,5 млн кубометров.

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Европейские страны, которые спешили увеличить импорт природного газа со всего мира, чтобы успеть заполнить свои газовые хранилища накануне зимы, столкнулись с переизбытком "голубого топлива". Впрочем, Европа и дальше закупает сжиженный природный газ и импортирует свое топливо для хранения в ПХГ (подземные хранилища газа) Украины.

Как сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины, импорт газа иностранными трейдерами для закачки в украинские ПХГ вырос с 8-10 млн. кубометров до 20-21,5 кубометров в сутки.

По прогнозу начальника отдела стратегии ОГТСУ Алексея Ярошенко, тенденция "избыточного" газа сохранится в течение следующих недель, но риски с прохождением отопительного сезона в Европе все равно остаются.

"Чем больше газа удастся закачать в хранилища Европы сейчас — тем меньше газа нужно будет купить или экономить в следующем году, который может быть даже сложнее текущего. Особенно это актуально для стран Центральной Европы, которые таким образом создадут себе не только дополнительный запас газа, а и альтернативный маршрут поставки на случай холодной погоды или непредсказуемых ситуаций", — отметил Алексей Ярошенко.

С учетом нынешней ситуации Оператор ГТС Украины и АО "Укртрансгаз" предложили своим заказчикам услугу short-haul в сочетании с услугой "таможенный склад".

"Заказчики уже знакомы с этими услугами с 2020 года, соглашения заключены, нужны только соответствующие решения. Некоторые из компаний уже его рассматривают. На сегодняшний день использование потенциала и возможностей Украины – это лучшая помощь в энергетической сфере, которую ЕС может предоставить", – рассказал и.о. гендиректора ОГТСУ Павел Станчак.

Напомним, ранее Фокус писал, что Украина начала наращивать импорт природного газа из Европы, на фоне снижения цен на голубое топливо. Так, 15-16 октября объемы поставок увеличились до 9,4-9,5 млн куб. м, а 17 октября – до 7,8 млн куб. м.

Тем временем украинские политики говорили о накоплении достаточного объема газа для прохождения отопительного сезона. А 20 октября в Киеве начали отопительный сезон.

Страны ЕС смогли уменьшить зависимость от российского газа благодаря замещению поставок ресурса из Норвегии и США.