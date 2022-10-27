У Європі надлишок газу на тлі теплої осені та забитих сховищ: чим допоможе Україна

За останні два дні заявки на постачання газу з Європи для закачування до підземних сховищ зросли з 8-10 млн кубометрів на добу до 20-21,5 млн кубометрів.

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Європейські країни, які поспішали збільшити імпорт природного газу зі всього світу, щоб встигнути заповнити свої газові сховища напередодні зими, зіткнулися з надлишком "блакитного палива". Втім, Європа й надалі закуповує скраплений природний газ та імпортує своє паливо для зберігання у ПСГ (підземні сховища газу) України.

Як повідомляє пресслужба Оператора ГТС України, імпорт газу іноземними трейдерами для закачування в українські ПСГ зріс із 8-10 млн кубометрів до 20-21,5 кубометрів на добу.

За прогнозом начальника відділу стратегії ВДТСУ Олексія Ярошенка, тенденція надлишкового газу збережеться протягом наступних тижнів, але ризики з проходженням опалювального сезону в Європі все одно залишаються.

"Чим більше газу вдасться закачати до сховищ Європи зараз — тим менше газу потрібно буде купити чи економити наступного року, який може бути навіть складнішим за теперішній. Особливо це актуально для країн Центральної Європи, які так створять собі не лише додатковий запас газу, а й та альтернативний маршрут постачання на випадок холодної погоди чи непередбачуваних ситуацій", — зазначив Олексій Ярошенко.

З огляду на нинішню ситуацію Оператор ГТС України та АТ "Укртрансгаз" запропонували своїм замовникам послугу short-haul у поєднанні з послугою "митний склад".

"Замовники вже знайомі з цими послугами з 2020 року, угоди укладено, потрібні лише відповідні рішення. Деякі з компаній вже його розглядають. На сьогодні використання потенціалу та можливостей України — це найкраща допомога в енергетичній сфері, яку ЄС може надати", — розповів в.о. гендиректора ВДТСУ Павло Станчак.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Україна почала нарощувати імпорт природного газу з Європи на тлі зниження цін на блакитне паливо. Так, 15-16 жовтня обсяги постачання збільшилися до 9,4-9,5 млн куб. м, а 17 жовтня — до 7,8 млн куб. м.

Тим часом українські політики говорили про накопичення достатнього обсягу газу для проходження опалювального сезону. А 20 жовтня у Києві розпочали опалювальний сезон.

Країни ЄС змогли зменшити залежність від російського газу завдяки заміщенню постачання ресурсу з Норвегії та США.