Спасибо провайдеру: как и почему отключения электроэнергии влияют на интернет

В Украине провайдеры проводного интернета часто оборудуют свои центральные маршрутизаторы аккумуляторами. Это особенно важно в связи с участившимися отключениями улиц и городов страны от электроэнергии.

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Если провайдер не обеспечил свой центральный маршрутизатор, установленный на крыше или чердаке многоэтажного дома, резервным питанием, при отключении многоэтажки от электроэнергии у пользователей не будет возможности получать интернет даже при условии обеспечения резервным питанием домашнего маршрутизатора (Wi-Fi роутера). Об этом идет речь свежей в статье Фокуса "Быть онлайн. Как обустроить автономный интернет во время веерных отключений".

В материале Фокуса отмечено, что сигнал от центрального маршрутизатора интернет-провайдера в многоэтажке может оставаться только в том случае, если оборудование провайдера имеет резервное питание: исчезает центральное электропитание, но начинает работу аккумуляторное. Но есть важный момент: таких аккумуляторов может хватить только на 3-6 часов, далее их необходимо снова зарядить.

"После восстановления центрального электроснабжения аккумуляторы на оборудовании провайдера зарядятся автоматически сами. Но вот в чем вопрос: полностью они зарядятся в течение 10 часов. Если же через 5 часов снова вырубят электроэнергию, то аккумуляторы будут заряжены на 50%, а значит, их заряда хватит на 1,5-3 часа работы оборудования", — рассказал Фокусу телеком-эксперт Андрей Кириченко.

Если провайдер обеспечил резервное питание своего центра, важным шагом для обеспечения домашнего беспроводного интернета станет приобретение устройства для резервного питания роутера (домашнего маршрутизатора). Для этого нужно приобрести и установить источник бесперебойного питания с аккумуляторной батареей, который, в свою очередь, и будет питать Wi-Fi роутер в периоды веерных отключений от электроэнергии.

Важно

Возвращение света: от чего зависят веерные отключения и когда они прекратятся

"Не все бесперебойники подходят для таких целей, как питание для домашнего маршрутизатора. Нужно рассматривать специфическое оборудование, например, бесперебойники, что используются в системах безопасности, там возможно установить аккумулятор, и тогда роутер сможет работать 4-6 часов", — объяснил Андрей Кириченко. По его словам, например, модель Full Energy BBG-124/4 (примерная стоимость 1,3 тыс грн) можно оборудовать аккумулаторной батареей 7 Ач, которой хватит на 6 часов работы домашнего Wi-Fi роутера. Такой аккумулятор для бесперебойника обойдется в сумму порядка 700-1000 гривен.

Напомним, 31 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по территории Украины. Удары пришлись по объектам инфраструктуры.

Как ранее писал Фокус, эксперты по энергетике считают, что в условиях продолжающихся атак на украинскую энергосистему со стороны РФ Украине необходимо продумать план увеличения запасов энергоресурсов.

Как сообщалось, ремонты поврежденных в результате атак РФ энергообъектов продолжаются, а оператор "Укрэнерго" отключает потребителей там, где высокая нагрузка на сети.