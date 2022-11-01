Дякуємо провайдеру: як і чому відключення електроенергії впливають на інтернет

В Україні провайдери дротового інтернету часто обладнають свої центральні маршрутизатори акумуляторами. Це особливо важливо у зв'язку з відключеннями вулиць і міст країни від електроенергії, що почастішали.

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Якщо провайдер не забезпечив свій центральний маршрутизатор, встановлений на даху або горищі багатоповерхового будинку, резервним живленням, в разі відключення багатоповерхівки від електроенергії користувачі не матимуть можливості отримувати інтернет навіть за умови забезпечення резервним живленням домашнього маршрутизатора (Wi-Fi роутера). Про це йдеться у свіжій у статті Фокусу "Бути онлайн. Як облаштувати автономний інтернет під час віялових відключень".

У матеріалі Фокусу зазначено, що сигнал від центрального маршрутизатора інтернет-провайдера в багатоповерхівці може залишатися тільки в тому випадку, якщо обладнання провайдера має резервне живлення: зникає центральне електроживлення, але акумуляторне починає роботу. Але є важливий момент: таких акумуляторів може вистачити лише на 3-6 годин, далі їх потрібно знову зарядити.

"Після відновлення центрального електропостачання акумулятори на устаткуванні провайдера зарядяться автоматично самі. Але ось у чому питання: повністю вони зарядяться протягом 10 годин. Якщо ж за 5 годин знову вирубають електроенергію, то акумулятори будуть заряджені на 50%, а значить, їх заряду вистачить на 1,5-3 години роботи обладнання", — розповів Фокус телеком-експерт Андрій Кириченко.

Якщо провайдер забезпечив резервне живлення свого центру, важливим кроком для забезпечення домашнього бездротового інтернету стане придбання пристрою для резервного живлення роутера (домашнього маршрутизатора). Для цього потрібно придбати та встановити джерело безперебійного живлення з акумуляторною батареєю, яке, зі свого боку, і живитиме Wi-Fi роутер у періоди віялових відключень від електроенергії.

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Повернення світла: від чого залежать віялові відключення та коли вони припиняться

"Не всі безперебійники підходять для таких цілей, як живлення для домашнього маршрутизатора. Потрібно розглядати специфічне обладнання, наприклад безперебійники, що використовуються в системах безпеки, там можливо встановити акумулятор, і тоді роутер зможе працювати 4-6 годин", — пояснив Андрій Кириченко. За його словами, наприклад, модель Full Energy BBG-124/4 (приблизна вартість 1,3 тис. грн) можна обладнати акумуляторною батареєю 7 Ач, якою вистачить на 6 годин роботи домашнього Wi-Fi роутера. Такий акумулятор для безперебійника коштуватиме близько 700-1000 гривень.

Нагадаємо, 31 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по території України. Удари припали на об'єкти інфраструктури.

Як раніше писав Фокус, експерти з енергетики вважають, що в умовах атак на українську енергосистему, що продовжуються, з боку РФ Україні необхідно продумати план збільшення запасів енергоресурсів.

Як повідомлялося, ремонти пошкоджених в результаті атак РФ енергооб'єктів продовжуються, а оператор "Укренерго" відключає споживачів там, де високе навантаження на мережі.