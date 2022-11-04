Верят ВСУ: в Украине все активнее регистрируют новый бизнес

В целом с 24 февраля в Украине прошли регистрацию около 170 тысяч новых ФЛП.

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Несмотря на войну и ракетные удары России в Украине набирает обороты бизнесовая деятельность. Как свидетельствуют данные Опендатабот в октябре 2022 года в Украине зафиксировали всплеск новых регистрации ФЛП и компаний.

Отмечается, что в прошлом месяце появилось 21,3 тыс ФЛП и 3,2 тыс компаний. Аналитики добавляют, что регистрация новых бизнесов снизилась в первые недели ракетных ударов по Украине, но уже в последнюю неделю октября регистраций стало заметно больше.

[ + – ] В Украине регистрируют все больше нового бизнеса Фото: opendatabot

Обычно наибольшее количество фопов регистрируется в начале месяца, в конце периода регистрации падают, однако в октябре показатели первой и последней недели стабильно высокие. А в целом с 24 февраля в Украине прошли регистрацию около 170 тысяч новых ФЛП.

Проблемы украинского бизнеса

Украинские компании часто получают требование о проведении офисной проверки вместо дистанционной. Кроме того, проблема возмещения НДС приобретает системный характер. Как сообщали в Европейской Бизнес Ассоциации, налоговики, по неизвестным причинам, не назначают камеральные проверки (которые можно провести дистанционно) для подтверждения сумм НДС, заявленных к возмещению, а требуют проведения документальных проверок непосредственно в офисе компании, которые, в свою очередь, откладывают из-за опасной ситуаци.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, такие задержки проведения проверок в итоге замедляют как получение компаниями их оборотных средств, так и негативно влияют на бизнес-активность компаний.

Кроме проблемы проверок, актуальной стала и проблема блокирования НДС-накладных. По данным ассоциации, такие блокирования участились в октябре, поэтому предприниматели вынуждены обращаться в суд для установления справедливости, что занимает длительное время.

Ранее в интервью Фокусу глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев жестко раскритиковал идею, озвученную представителями Офиса Президента, о снижении ставок налогов.

Также сообщалось, что за 10 месяцев 2022 года поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой (ГНС), составили 575,7 млрд грн.